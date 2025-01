Matías Rojas llegó a River y lanzó un palito para el Boca de Gago

Matías Rojas se convirtió en uno de los refuerzos de River Plate en el mercado de pases actual y en una de sus primeras entrevistas dejó un particular mensaje. El volante de último paso por Inter Miami de Estados Unidos se refirió a lo que significa el "Millonario" con un sutil palito a Boca Juniors y Fernando Gago, quien lo dirigió cuando vistió la camiseta de Racing. Por supuesto, las palabras del futbolista nacido en Paraguay no pasaron para nada desapercibidas.

Más allá de que estuvo en el radar de "Pintita" para llegar al "Xeneize", finalmente nunca concretó su arribo y en Núñez avanzaron por él por pedido de Marcelo Gallardo. El mediocampista no dudó en ningún momento sobre esta posibilidad de vestir la "Banda" y se decidió casi sin consultarle a sus más cercanos. Uno de ellos es nada más y nada menos que su padre, quien le brindó unas palabras que el propio zurdo recordó en una entrevista con SportsCenter en ESPN.

Rojas llegó a River y liquidó al Boca de Gago, su ex DT: "El más grande de Sudamérica"

"Uno a veces viviendo se sorprende y naturaliza las oportunidades que la vida me va dando. Siento que me dio mucho más de lo que merezco. Esta oportunidad de vuelta que tengo es impresionante. Como me decía mí papá, es el equipo más grande de Sudamérica", esbozó Rojas sobre esta chance de jugar en el "Millonario" dejando de lado su paso por la "Academia" y esa chance de llegar a Boca.

Por otro lado, se refirió a la gestión que se llevó a cabo para que se sume al plantel de Gallardo y cómo lo vivió: "Cuando me llamó mi representante al que le di un límite de tiempo por el embarazo de mí esposa a la semana me llamó que estaba River queriendo ver que se podía hacer. Le respondí antes de hablar con mí familia. La intuición me dijo que era el lugar así que súper convencido desde el segundo número uno". "Soñé desde el primer llamado que tuve, me visualizó triunfando. Física y mentalmente estoy muy bien y creo que llegué en el mejor momento de mí carrera", concluyó el excompañero de Lionel Messi en Miami.

Matías Rojas tras firmar su contrato con River

