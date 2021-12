Gareca se calentó con Gustavo López en ESPN: "Me hiciste enojar"

Ricardo Gareca recordó en una entrevista en ESPN F360 su enojo con Gustavo López por una crítica hacia su persona.

Ricardo Gareca dirige al seleccionado peruano y desde su llegada no le fue nada mal teniendo en cuenta su participación en Rusia 2018 y la final de la Copa América en 2019. En algún momento sonó como posibilidad para ser el DT de la Selección Argentina pero finalmente no se concretó. Sobre esto habló en un momento de la extensa entrevista con Gustavo López en ESPN F360 y aseguró que se enojó con el conductor del ciclo por una crítica hacia él y su edad.

A sus 63 años, el "Tigre" tiene a su equipo al borde de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones y se encuentra en el repechaje aunque comparte la misma cantidad de puntos con Colombia que tiene mejor diferencia de gol. En la próxima fecha jugará un partido clave ante el conjunto "Cafetero", luego jugará como local ante Ecuador, visitará a Uruguay y recibirá a Paraguay en la última jornada.

"Cuando terminé el contrato con Perú dije 'me voy a tomar un mes'. La única posibilidad de que no renovara con Perú era que tuviera posibilidades concretas de la Selección Argentina. Estoy muy cómodo y respaldado, muy agradecido en todos los aspectos. Pero un poco los escuchaba a ustedes también para saber que pasaba, una vez te escuché a vos también y te cambié porque me hiciste enojar", lanzó el DT.

Y agregó: "En un momento dijiste '¿Qué edad tiene el Flaco?', tenía 60 años, y más o menos no te gustaba mucho la edad y después dijiste 'el flaco es bueno'. Quizás para vos el técnico necesitaba otras características", aseguró con respecto a aquel momento donde se sintió agredido por el conductor. El tiempo le dio la razón ya que se quedó en Perú y cosechó éxitos en un equipo que lo necesitaba mientras Jorge Sampaoli dirigía a la "Albiceleste".

El palo de Ruggeri a Chile y su candidato para clasificar a Qatar

Luego del editorial de Sebastián "Pollo" Vignolo acerca del mal presente de Uruguay en las Eliminatorias abrió juego en la mesa del programa y uno de los primeros en dar su parecer fue el excampeón del mundo en 1986: "No puede seguir así, sino está afuera. Argentina le tiene que ganar a Chile el próximo. Quiero que le ganemos porque así el 'Flaco' Gareca mete a Perú allá arriba", sostuvo.

El conjunto peruano está un punto por encima de los chilenos que no la tienen nada fácil en los últimos cuatro partidos (Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay). "No me interesa cómo les vaya, que se arreglen. Argentina está adentro y ahora hincho por Perú. Si tengo que elegir entre Chile y Uruguay, elijo Uruguay", aseguró Ruggeri. Cabe destacar que la "Celeste" no está en su mejor momento y comparte puntaje con la "Roja" que tiene mejor diferencia de gol.