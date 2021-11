Fantino destrozó a un DT del fútbol argentino: "Es cagón"

El conductor de ESPN arremetió durísimamente contra uno de los entrenadores de la Liga Profesional luego de recibir críticas de su parte. ¿De quién se trata? ¿Qué le dijo?

¿Se desató una guerra mediática en el fútbol argentino? El pasado miércoles, Boca Juniors eliminó a Argentinos de la Copa Argentina 2021 luego de imponerse por 1-0, en un duelo muy caliente y repleto de polémica. Luego del partido, Gabriel Milito, entrenador del Bicho, estuvo en boca de todos tras sostener que el encuentro estuvo arreglado; pero, en el medio, le pegó a un reconocido periodista deportivo y éste no se quedo callado.

Se trata de nada menos que Alejandro Fantino. El exdefensor de Independiente y el Barcelona de España, entre otros equipos, había sido muy duro para con distintos protagonistas del deporte a nivel nacional, y el conductor de ESPN se sintió tocado. Por eso, este martes le dedicó una editorial explosiva y agresiva en su programa.

Gabriel Milito, entrenador de Argentinos Juniors, el apuntado por Alejandro Fantino. (Créditos: Fotobaires)

¿Qué le dijo Alejandro Fantino a Gabriel Milito?

"Recibí inesperadamente un palo de Gabriel Milito y me quedé mal. Sin nombrarme, un poco de cagón, porque si vas a la batalla tenés que ir con nombre y apellido. Me dio mucha pena que me haya tirado un palo alguien que yo admiro y que se que es un buen pibe", arrancó Fantino, de forma irónica, anticipando la tormenta que se vendría.

"Usar el micrófono para destrozarlo a Milito sería de poco caballero y poco justo. No es rival hoy Milito. Una cosa es el jugador que estaba en la Selección Argentina. Hoy no es rival y no lo voy a tomar como tal. En vez de enojarte con el mundo, y golpearme a mi, desenojate porque te va a ir mal, como ahora que te está yendo mal; y estudiá y mejoráte", agregó el periodista, muy caliente con el actual entrenador del conjunto de La Paternal.

Sin embargo, no terminó ahí; todo lo contrario. "Mejorate como persona, como profesional. Estudiá Gabi, formate porque va mal. No tenés condiciones para estar en el lugar que estás, estás sobrevalorado", sostuvo.

Para concluir con la explosiva editorial, le dedicó una metáfora: "Si la querés seguir después de esto, seguila, no hay problema. Me tirás un fósforo y te devuelvo un dragón. Me dolió lo que me dijiste. Ojalá te vaya bien y te formes, y seas un tipo exitoso, cosa que por ahora no lo sos", cerró.

¿Qué había dicho Gabriel Milito para provocar la bronca de Alejandro Fantino?

Luego de la derrota de Argentinos Juniors ante Boca por 1-0, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2021, el entrenador hizo una suerte "catarsis" en conferencia de prensa y sostuvo que "todo el mundo quería que el Xeneize llegara a la final".

"No me gustó que Boca se quejara, justamente Boca, de que nosotros no teníamos un día de descanso más que ellos. Porque si ellos se quejan, que nos queda a lo demás. No me gusta llorar, pero me molesta que los equipos poderosos salgan a hablar y quejarse, porque siempre condicionan a los árbitros. Porque Boca es un imperio contra el que nosotros debíamos jugar y como esto es un gran negocio, todos querían, incluyendo la prensa, que pasaran ellos y no nosotros", afirmó. De aquí habría salido la frase por la que el periodista deportivo explotó en bronca.