Estalló la interna en ESPN y Oscar Ruggeri destrozó a Vignolo: "Ojalá te saquen"

Oscar Ruggeri cruzó a Sebastián Vignolo, lo liquidó en vivo y avivó la interna entre los integrantes de ESPN con un furioso comentario contra el conductor de F90.

Oscar Ruggeri liquidó en vivo a Sebastián Vignolo en pleno debate en ESPN. En el pase de programa entre F12 y F90, los integrantes de la señal televisiva analizaron la previa de Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors y hablaron de quién llevará la cinta de capitán del "Xeneize". El conductor opinó sobre el tema pero el "Cabezón" salió al cruce inmediatamente y lo destrozó.

El "Pollo" hizo referencia a la ausencia de Guillermo "Pol" Fernández en el cruce ante el "Verde", ya que el mediocampista portaba el brazalete ante la lesión que sufrió Marcos Rojo, quien volverá a la titularidad. "Si el capitán juega mal tres partidos seguidos ¿Tampoco sale?", esbozó Vignolo. "El capitán tres partidos seguidos no juega mal. Por algo lo pone de capitán el técnico. Si no estás en el vestuario vos, estuviste de pibito", le respondió Ruggeri y la charla se puso cada vez más picante.

Ante estos dichos del campeón del mundo en México 1986, el conductor de la señal contestó: "Entrás en la desacreditación, fui capitán en el torneo de periodistas del equipo de Roberto Leto. Y si tenía que salir salía". El exjugador lo escuchó atentamente y lo cruzó: "Sí, si tenías que salir, salías. Te quisiera ver. El sábado ojalá que te saquen". Por su parte, el relator sostuvo: "No soy capitán los sábados".

Sin embargo, esto no terminó ahí y luego Ruggeri también explotó contra Mariano Closs. Este último agregó su visión acerca del tema y lanzó: "Entiendo el mensaje de Oscar, pero me parece que 'Pol' no es el capitán, es Rojo". Esto enfureció al "Cabezón", que sin dudarlo se levantó de su silla y gritó: "Si no está Rojo porque está lesionado. ¿Por qué no está Fabra? No jugó Rojo, y entonces Ibarra entró al vestuario, tiró la cinta de capitán como el ramo y la agarró Pol. Se puso la cinta y salió a jugar. Por favor, muchachos. En esta no discutan que no tienen razón los dos que están ahí arriba. El capitán no sale. Cuando estaba suspendido Diego que me tocó ser capitán, atrás mío podía ser el 'Cholo'".

"Mirá, 'Podía ser' ¿Viste que no te acordás? Es un sustituto", respondió el conductor de F12 y nuevamente el exjugador soltó a los gritos: "¡Porque jugué siempre! Yo quería jugar. ¿Qué le voy a dar el lugar y voy a descansar para que juegue otro? Hay que ser asesino, la camiseta no se entrega, salvo que estés lesionado. Yo descanso cuando termina el campeonato. El técnico no tenía que entrar al vestuario porque estaba todo solucionado".

La reacción de Ruggeri a una patada suya contra Maradona

La jugada en cuestión ocurrió en un clásico entre Boca y San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Apertura 1995. Si bien aquel encuentro terminó 0-0 y no hubo demasiadas emociones, quedó igualmente en el recuerdo por esta violenta entrada del "Cabezón" al "Diez".

Mientras la producción de ESPN F90 repetía la acción, el exzaguero la miraba y expresó: "¡Se tiró, se tiró! ¡Me tiró el caño y se tiró!". Con admiración por la jerarquía de su entonces rival. el exfutbolista agregó: "Ahora, vos fijate que en esta jugada el tipo, que yo trataba de sacarle la pelota, y él me tira el caño... Increíble".