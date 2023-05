El Pollo Vignolo se pudrió en ESPN y liquidó a los jugadores de Boca por perder el clásico: "No pueden"

Sebastián Vignolo realizó un furioso editorial contra los jugadores de Boca Juniors luego de la derrota en el Superclásico ante River Plate del domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental. El conductor aprovechó el comienzo de ESPN F90 para apuntar contra algunos futbolistas que todavía no rindieron en la Primera del "Xeneize", pero lo hizo dando apellidos y no se guardó nada. Además, el "Pollo" destacó a los más experimentados del equipo que se perdieron el duelo ante el "Millonario".

El relator dio detalles de lo que vivió durante el encuentro y lo que observó a medida que pasaba el tiempo mientras se mantenía el empate. Es que el recambio en ambas formaciones, en su opinión, no tenía el mismo nivel y lo dejó en claro con varias afirmaciones picantes contra los de Jorge Almirón. Si bien no atacó al entrenador por sus decisiones durante los 90 minutos, sí fue muy crítico con sus dirigidos.

"Boca con algunos jugadores nos tiene un poco engañados. Y lo que nos engaña es el apellido y la actualidad que tenían cuando Boca los fue a buscar. Vamos a dar nombres porque es nuestro trabajo, estamos hablando de jugadores de fútbol y no se puede ser despectivo. Boca tiene una acumulación de futbolistas que nos hace decir que tiene un muy buen plantel. Pero ya hay futbolistas que no pueden darle mucho porque no se lo han dado hasta acá", comenzó Vignolo.

Por otro lado, con respecto al encuentro, el conductor analizó: "El otro día en el partido entre River y Boca me pasó algo que pasa habitualmente cuando el partido no se abre. En River podía entrar (Miguel) Borja, (Salomón) Rondón, (Matías) Suárez o (Matías) Palavecino, que son suplentes no tan suplentes. Y en Boca ¿Quién? Era difícil pensar en Rolón que se la guardaba abajo de la suela y no se la sacaban más. O pensar en... no sé si Orsini estaba en el banco, que lo vi en el tumulto. Tampoco. Estaba el 'Pulpo' (Diego) González, de quien tenemos más imágenes acompañando que jugando, lo mismo con (Norberto) Briasco. Tienen a lesionados como Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Luca Langoni que también demostró y Darío Benedetto, pero no estaban el otro día.

Sin embargo, el "Pollo" Vignolo no se quedó sólo con lo dicho sobre los futbolistas, sino que además insistió: "Creo que tiene un plantel amplio, pero no puede depender de cinco o seis jugadores que hace rato los tiene y todavía no les cambió, no les movió la aguja. Por ahí suena fuerte, pero estamos hablando de fútbol y antecedentes. Son jugadores de fútbol profesionales que cuando los compraron yo dije 'Son buenos, está bien para Boca'. ¿Ustedes recuerdan el buen partido de Orsini con la camiseta de Boca? Lo mismo con Briasco. No. No me acuerdo. Pulpo González, Rolón, Ramírez y así me puedo estar olvidando de alguno. A todos les pasaron cosas, se lesionaron y vivieron distintas situaciones, pero Boca no puede esperar a todo el mundo. El plantel de Boca, que para mí en nombres es bueno ¿En actualidad también?".

Latorre se enfureció con Vignolo y crece la interna en ESPN

Diego Latorre le hizo un furioso pedido a Sebastián Vignolo y crece la interna en ESPN. El "Pollo" reveló el diálogo que tuvo con su compañero de transmisión y no dudó al contar que el propio "Gambeta" se enojó por un motivo en particular que se repite constantemente en el pase entre 12 y F90. Estos dichos del conductor sorprendieron a los integrantes de ambos ciclos, pero principalmente a Mariano Closs que también opinó al respecto.

"Me mandó un bozal legal, no hablo más de Latorre. No quiere que hable de él en el pase. Me dijo 'bozal legal para vos'". El único que respondió ante eso fue el propio Closs que lanzó: "¿Lo censuró Latorre? Porque está ausente. Bueno, tranquilo. Pásela bien el finde y el lunes la seguimos". Esto se sumó a la conocida polémica entre ambos que se da muy de vez en cuando tanto en la señal de Disney como en los encuentros que comparten.