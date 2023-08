El Pollo Vignolo reveló su peor frustración en medio de la crisis de ESPN: "No llegué"

Sebastián "Pollo" Vignolo rompió el silencio en medio de la crisis con ESPN y dio detalles de cuál es una de sus peores frustraciones. En medio del editorial sobre Racing por la derrota ante Atlético Nacional de Medellín en Colombia por la Copa Libertadores, el conductor no se guardó nada y no sólo apuntó contra la "Academia" que dirige Fernando Gago, sino también contó un detalle suyo que nadie conocía. Por supuesto, los dichos del conductor no pasaron para nada desapercibidos.

El 4 a 2 que sufrió la "Academia" por los octavos de final del torneo continental sin dudas preocupó a todos los hinchas de cara a la vuelta que tendrá lugar en el "Cilindro" el próximo jueves 10 de agosto desde las 21:00. El famoso periodista opinó acerca del presente del equipo de "Pintita" y no los perdonó. Sin embargo, al margen de su análisis, lo que más llamó la atención fue cómo dio inicio a su relato y lo que reveló con sus palabras.

"Me gusta la pesca, no soy experto. Diría que soy un aficionado, observador de la pesca. Me gusta. De chiquito iba a pescar al muelle en Miramar con mis abuelos en aquel momento, me gustaba. Me había comprado hace mucho tiempo un líquido que se le ponía a la carnada, el famoso 'Pica-Pez'. Le ponías a la carnada y parecía que ibas a sacar un tiburón, el mío habrá estado vencido. Pero me gusta, me divierte, hace un montón que no voy. Empecé inferiores en los lagos de Palermo, no llegué a pescar en grandes lugares pero a veces me entretengo mirando algún programa de pesca", comenzó el "Pollo" en su editorial.

Luego de su introducción, vinculó esta situación con lo sucedido con Racing y esbozó: "Los pescadores te dicen que no es lo mismo la pesca de mar que la pesca de río. No es lo mismo pescar en una laguna que embarcado en lugares más profundos. No es lo mismo jugar el campeonato que la Libertadores. A la Copa hay que saber jugarla, no alcanza con tener buenos futbolistas. ¿De qué se trata? En principio entender que los partidos duran 180 minutos, los errores se pagan caro y la experiencia cuenta. Racing tiene que aprender a jugar la Copa Libertadores".

La reacción del Pollo Vignolo tras quedar afuera de los relatos de ESPN

Sebastián Vignolo respondió luego de la terminante decisión de ESPN de dejarlo afuera de los relatos en los partidos de Copa Libertadores. El "Pollo" no animará los encuentros ni de Boca ni de River como tampoco de Racing en el torneo continental y esto sin dudas despertó la incógnita sobre qué pasará con el conductor de la señal de Disney en el futuro. En principio, se expresó en las redes con un breve y contundente comentario que no pasó desapercibido.

"90 siempre 90. 13hs por ESPN. 17 años... Vamoooossss gracias por estar siempre", escribió el "Pollo" en su cuenta oficial de Twitter y compartió un compilado que generó revuelo. El periodista no sólo agradeció el apoyo de la gente, sino que se refirió puntualmente al ciclo que lidera (F90) con sus palabras como lo más importante en su presente. No quedan dudas que Vignolo vivió momentos inolvidables en ESPN y por eso lo remarcó en su posteo.