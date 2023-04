El Pollo Vignolo habló 8 minutos del River de Demichelis y dijo algo impensado: "Pará"

Sebastián "Pollo" Vignolo hizo un editorial de ocho minutos acerca del River de Martín Demichelis y usó una metáfora bastante extraña. La palabra del conductor de ESPN F90 en la televisión.

Sebastián "Pollo" Vignolo elogió de una manera particular al River de Martín Demichelis después de la victoria por 4-2 contra Sporting Cristal de Perú por la Copa Libertadores 2023. Pese a que "El Millonario" jugó con un hombre menos en el Monumental durante más de la mitad del encuentro, se impuso claramente y eso llevó a que el conductor de ESPN F90 halagara al entrenador en su programa de televisión.

El curioso halago del Pollo Vignolo al River de Demichelis: "Charla preparto"

En su editorial habitual para la apertura de cada emisión, el relator de 47 años sostuvo que "hay cosas que las tenés que vivir. Te pueden enseñar, explicar, dar las charlas...". Allí comenzó con un ejemplo bastante curioso como "la charla preparto" y así lo detalló: "Te avisan, vos vas, te dicen que agarres el auto tranquilo... ¡Y vos decís es una boludez!".

De hecho, el cordobés repasó el momento en el que nacieron sus mellizos: "Yo estuve ahí, me quedé ahí al lado (de su esposa)... Bajé a buscar agua para el mate y encontré con el papá de (Manuel) Lanzini, siempre me acuerdo". "Me quedé ahí charlando, como un boludo con el teléfono en vibrador... No escuché nada. Y cuando veo, llamadas... ´¡Subí que nacen (los mellizos)!´, mi señora", profundizó.

"¡No me alcanzaban las patas! Rajé con el teléfono, con el termo... ¿Están bien, qué pasa?, les dije", rememoró el periodista deportivo. En ese instante, el relator recordó algo que fue una lección de vida para él: "La doctora me dijo ´pará, tranquilo, ponete esa bata y traé el celular´. Cuando me dijeron ´traé el celular´ sentí que no era tan grave, porque sino no te dicen ´traé el celular...´". Y agregó: "A partir de ese momento dije ´bueno, en el caos hay que estar tranquilo´, porque sino le agregás caos al caos".

El Pollo Vignolo llenó de elogios al River de Demichelis en ESPN F90.

Entonces, "El Pollo" Vignolo aseguró que "Demichelis es la azafata que se ríe cuando el vuelo se zarandea, es el enfermero que cuando la cosa pinta difícil el tipo te da tranquilidad". Con más elogios para el DT de River, el líder de ESPN F90 describió que "lo primero que tiene es tranquilidad, serenidad. Y tiene muchísimas convicciones y un nivel de convicción pronto".

El presentador aseveró que cuando expulsaron a Enzo Díaz sobre el final del primer tiempo "River estaba en terapia intensiva en la Libertadores" y volvió a resaltar el rol de "Micho". Según él, el estratega "en ese momento de caos, de desesperación, de locura, usó la cabeza". "Corazón caliente, cabeza fría. El tipo pensó, pensó, pensó... Y en un momento parecía que le habían echado uno al Cristal", insistió.

Además, Vignolo destacó que Demichelis "en la locura no se empezó a pelear, a revolear jugadores, a sacar jugadores... En la desesperación usó la cabeza, la inteligencia". "Yo soy de los que pensaban que a River después de Gallardo le iba a costar, pero Demichelis hace que por ahora no se lo extrañe tanto", sentenció.