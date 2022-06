El Pollo Vignolo evitó una pelea en ESPN: "No se agarren a las trompadas"

Sebastián Vignolo se vio obligado a meterse en una discusión entre dos periodistas de ESPN F12 en pleno programa para evitar una pelea.

Sebastián Vignolo se metió en el medio de una polémica discusión entre dos periodistas en pleno pase de ESPN F90 a F12. El conductor evitó que se desate una pelea en el estudio, porque el debate futbolero fue más caliente que de costumbre. Si bien el "Pollo" cumplió con su cometido, porque los entredichos entre Leonardo Gabes y Mariano Juan terminaron rápidamente, el clima quedó muy tenso.

Mariano Closs abrió juego en la mesa de su programa acerca del presente del jugador de Independiente Gerónimo Poblete. El "Rojo" le abrió las puertas tras llegar desde Ucrania en plena guerra con Rusia, sin embargo, Lanús le hizo una oferta para continuar su carrera allí y está todo encaminado para que se concrete. Esto generó malestar en la dirigencia del club de Avellaneda y los mencionados panelistas se cruzaron con distintas opiniones sobre el tema, obligando a Vignolo a interceder.

Mariano Juan se mostró a favor de los futbolistas en sus decisiones: "Estoy del lado de los jugadores, del trabajador siempre". Leo Gabes no se guardó nada y le respondió defendiendo a los directivos: "¿A vos te parece que los dirigentes no son trabajadores? Están trabajando en el club". Juan escuchó atentamente y lanzó: "No, no son trabajadores".

Esto enfureció a Gabes que soltó: "No compares el fútbol con otros trabajos. Vos te ponés del lado del jugador y hay un técnico que agarra tres equipos en 19 días y a nadie le importa nada. Entonces basta con que en el fútbol son todos santos. A lo que su compañero contestó: "Para mí el trabajador tiene la razón, es mi postura de la vida, no me quieras cambiar de postura".

Leo Gabes, ya enojado por la situación cruzó con todo a Mariano Juan: "No flaco, si no hay una buena persona... O sos un buen tipo o no lo sos". Ante esta afirmación, tanto Mariano Closs como Sebastián Vignolo se sorprendieron y el mismo "Pollo" trató de frenar el debate: "La palabra 'Flaco' es trompada eh. No quiero que se agarren a trompadas. Y si lo hacen, en vivo".

Ruggeri reveló con El Pollo Vignolo qué era lo único que Maradona no regalaba

Luego del debate acerca de la magia del astro sobre el campo de juego del Estadio Azteca, el conductor quiso saber: "Cuando fue al vestuario, ¿dijo ´¡el gol que hice, el gol que hice!?´". Fue entonces cuando el exdefensor respondió: "Lo abrazábamos todos, pero... ¡Cómo no le agarramos la camiseta! Sabiendo esto... La teníamos ahí".

Ruggeri miró a Diego "El Chavo" Fucks y le dijo: "Aparte, ¿te acordás cómo era él? Le decías ´¿me la das?´ y te tiraba la remera, el short, las medias, te daba cualquier cosa". No obstante, en ese instante aclaró que "lo único que no daba (era) la cinta de capitán, esa no la daba".