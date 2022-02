El Pollo Vignolo criticó a Arboleda y estalló la polémica: "¿Qué hace?"

Sebastián "Pollo" Vignolo fue foco de todas las críticas por liquidar al arquero de Newell's, Mauricio Arboleda, por los errores en el partido ante River Plate por la Copa de la Liga Profesional.

Mauricio Arboleda estuvo en el ojo de la tormenta el pasado domingo 20 de febrero luego de sus errores en el duelo entre Newell's y River Plate por la Copa de la Liga Profesional. El arquero de la "Lepra" cometió dos errores claves que influyeron en la victoria por 2 a 0 del "Millonario". En el momento del primer error del portero, Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un comentario criticándolo y en las redes no lo perdonaron.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo sumaron su segunda victoria al hilo en lo que va del campeonato y se hicieron fuertes en Rosario ante un duro rival. De esta manera, llegan más cómodos al duelo ante Racing Club el próximo domingo 27 del mencionado mes, que se jugará en el Estadio Monumental. El DT tendrá que realizar un cambio obligado por la lesión que sufrió David Martínez que lo tendrá un mes fuera de las canchas.

Acerca del mencionado error del relator durante la transmisión, corrían 27 minutos del complemento y el colombiano Arboleda despejó la pelota que cayó en los pies de Juan Fernando Quintero, quien de primera conectó y convirtió el primer tanto. En ese momento, Sebastián Vignolo lanzó un polémico comentario por el que lo liquidaron en las redes sociales. "¿Qué hace?", lanzó el periodista, que no evitó su asombro y descontento con el guardametas.

Varios usuarios de Twitter compartieron el momento del gol del hombre de River y sus palabras en ese instante, mientras su compañero Diego Latorre analizaba la jugada. El conductor de ESPN F90 fue por demás crítico y no midió que estaba al aire, y mucho menos en una transmisión. Ya en el segundo tanto, convertido por Robert Rojas en el que el arquero también tuvo responsabilidad, el "Pollo" evitó los malos comentarios sobre él.

El tenso cruce entre el Pollo Vignolo y Esteban Edul en ESPN

"Hasta donde yo conozco es más difícil hacer un gol cuando el arquero está, a qué cuando no está. Ahí solamente tenía que ir al arco. Cualquiera de los que está ahí adentro de la cancha lo hubiese hecho. Tenía que acertarle al arco y lo hace bien", aseguró Esteban Edul en ESPN F12. Minutos después, en el comienzo de ESPN F90 y Vignolo lanzó: "Che, vi el gol de Juanfer... yo no sé. Me extraña, es un tipo futbolero. ¿Edul? ¿Quién fue?", haciendo referencia al comentario de su colega.

Esteban Edul no se guardó a la hora de responder: "Esta es mía. Cuando noté la excitación que había". Oscar Ruggeri se metió en la discusión y afirmó: "Yo te voy a decir algo, espero que hayas dicho que fue un tremendo gol". Por su parte, Bulos agregó: "Es un tremendo crack. Hizo goles mejores que este". El columnista insistió de nuevo en su opinión contraria a todos los integrantes de ambos ciclos: "Dije que hizo lo que tenía que hacer. No había arquero y fue al arco".