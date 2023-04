El Pollo Vignolo cambió el look en ESPN y en las redes estallaron los memes: "Es esto"

Sebastián "Pollo" Vignolo cambió de look en ESPN F90 y los usuarios inundaron las redes de memes cargándolo por su decisión.

Sebastián Vignolo cambió de look en F90 y generó que miles de usuarios publiquen memes contra él en las redes sociales. El conductor fue el centro de las críticas de varias personas que siguieron el programa que realiza en la señal de Disney, las cuales lo liquidaron por su outfit. Cabe destacar, que no es la primera vez que el "Pollo" se viste de la misma manera, pero esta vez los usuarios no lo perdonaron.

El hombre de ESPN fue el principal apuntado y no sólo por los twitteros, sino también por sus propios compañeros que lo cargaron durante los primeros instantes del ciclo. Al margen de que en los minutos posteriores entrevistaron a Fabián Doman por la crisis en Independiente, los periodistas dejaron la seriedad de lado para burlarse del animador. Por supuesto, la gente se unió y las fotos contra el relator no tardaron en hacerse virales.

Los memes contra el "Pollo" Vignolo por su nuevo look

Oscar Ruggeri explotó contra el "Pollo" Vignolo y cruzó a Javier García

En el comentario posterior al partido, Javier García disparó que todo el partido había sido "Muy malo. Desde el comienzo hasta el final. Entramos bol..., nos hicieron un gol de bol... y terminamos también de bol..., así que es eso, hay que reconocer los errores, hay que ser autocrítico y hay que mejorar”. Esas declaraciones pusieron como loco a Ruggeri que disparó: "Yo pensé que era del Consejo, no creía que era un jugador”. Rápidamente, Vignolo quiso defender al arquero y dijo que el jugador "tenía razón", pero el ex futbolista salió al cruce: "Dios mío... ¿en qué tiene razón? Claro, para vos que hacés la nota. ¿Y yo como compañero? Lo único que falta. ¿Qué querés que diga? Eso es para cerrar la puerta del vestuario y decírselo a los jugadores, a mis compañeros”.

Por otro lado, indicó: "¿Te vamos a decir al aire: ‘Entramos medio ahí', ‘no pusimos lo que teníamos que poner?’. A ver si te gusta. Uno va caliente al vestuario, llegan todos calientes. ¿Qué te creés? ¿Que yo quiero salir a jugar y que me hagan el gol y que me ganen? (...) Hay cosas que se hablan en privado”. Finalmente añadió: "Yo no digo que sea buche de nadie. Yo digo que hay cosas que hay que decirlas en el vestuario. Solamente, eso”.