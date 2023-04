Oscar Ruggeri explotó contra Vignolo y cruzó a Javi García: "Lo único que falta"

El periodista quiso defender a Javier García, pero se topó con el ataque de Oscar Ruggeri que disparó con una frase que dejó mudo al relator.

Después de la derrota ante Colón de Santa Fe, el arquero de Boca Juniors tuvo varias frases sobre los jugadores del club xeneize. Tantos dichos fuertes desataron la ira de Oscar Ruggeri que, incluso, lo llevó al programa que tiene con Sebastián Vignolo y, en la emisión de ESPN, disparó una frase que dejó mudo al periodista.

En el comentario posterior al partido, Javier García disparó que todo el partido había sido "Muy malo. Desde el comienzo hasta el final. Entramos bol..., nos hicieron un gol de bol... y terminamos también de bol..., así que es eso, hay que reconocer los errores, hay que ser autocrítico y hay que mejorar”. Esas declaraciones pusieron como loco a Ruggeri que disparó: "Yo pensé que era del Consejo, no creía que era un jugador”. Rápidamente, Vignolo quiso defender al arquero y dijo que el jugador "tenía razón", pero el ex futbolista salió al cruce: "Dios mío... ¿en qué tiene razón? Claro, para vos que hacés la nota. ¿Y yo como compañero? Lo único que falta. ¿Qué querés que diga? Eso es para cerrar la puerta del vestuario y decírselo a los jugadores, a mis compañeros”.

Por otro lado, indicó: "¿Te vamos a decir al aire: ‘Entramos medio ahí', ‘no pusimos lo que teníamos que poner?’. A ver si te gusta. Uno va caliente al vestuario, llegan todos calientes. ¿Qué te creés? ¿Que yo quiero salir a jugar y que me hagan el gol y que me ganen? (...) Hay cosas que se hablan en privado”. Finalmente añadió: "Yo no digo que sea buche de nadie. Yo digo que hay cosas que hay que decirlas en el vestuario. Solamente, eso”.

Javi García hizo autocrítica por Boca y los hinchas lo liquidaron: "Que se vaya"

En el diálogo con la periodista deportiva Ángela Lerena en TNT Sports, apenas concretada otra derrota como local, el portero dio la cara y reconoció que "fue muy malo todo, desde el comienzo hasta el final". "Entramos boludos, nos hicieron un gol de boludos y terminamos de boludos, eso. Hay que reconocer los errores, ser autocríticos y mejorar. Llegaron dos veces y nos hicieron dos goles", se descargó.

"Hicimos un partido bueno, pero tuvimos distracciones y tenemos que mejorar muchísimo", profundizó el ex-Tigre y Racing, entre otros. A la hora de afrontar el duelo que viene ante San Lorenzo de visitante, sentenció: "Empezaremos el lunes de vuelta, tenemos un partido importantísimo el miércoles y tenemos que ganar".