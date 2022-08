El Pollo Vignolo arremetió contra Ibarra tras el empate de Boca: "Le falta"

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó un picante editorial tras el empate de Boca ante Rosario Central y culpó a Hugo Ibarra como principal responsable.

Sebastián Vignolo realizó un picante editorial luego del empate entre Boca Juniors y Rosario Central por la Liga Profesional y apuntó contra Hugo Ibarra. Es que el "Xeneize" no tuvo una buena noche ante el "Canalla" y tampoco acortó la distancia con Atlético Tucumán, el líder del campeonato. Por este motivo, el "Pollo" no se guardó nada contra el DT, a quien responsabilizó por el flojo nivel del equipo.

"Creo que hay que saber, muchas veces, cambiar. El cambio del que yo estoy hablando pasa en todos los órdenes, no sólo en el fútbol. No podés tener resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Si las cosas no salen como tienen que salir, probablemente sea tiempo de cambiar. Yo creo que ayer la cancha de Boca habló expresándose a veces en voz baja, en otras subiendo el tono, pero marcó que quiere un cambio futbolístico", comenzó el "Pollo" en ESPN F90.

Acto seguido, el conductor lanzó su idea de modificar al DT: "La gente de Boca quiere un equipo que juegue bien, y que juegue a algo. Creo que los equipos hablan por sus entrenadores, a veces un entrenador no hace falta que hable. Cuando el técnico no habla es porque su equipo en la cancha fue mudo. Ahora, necesita un cambio futbolístico. Salir de una idea que se tiene o puede estar equivocada. O por ahí no es para estos tiempos o este momento. Boca necesita un entrenador de otras características, que le de al equipo herramientas e ideas".

Y concluyó molesto: "¿Tiene jugadores y plantel? Sí, cómo no va a tener. Le falta alguien que los mejore. Es un rompecabezas que hay que armar. Necesita tiempo, concentración, y te tiene que gustar. ¿Por qué Boca no puede ser feliz con todo lo que tiene? Porque a veces no hace falta tener mucho para ser feliz, hace falta tiempo y usar bien los recursos. Y si es necesario cambiar. Boca hace siempre lo mismo y tiene los mismos resultados".

El Pollo Vignolo y una cruda confesión

El cordobés abrió el ciclo con su editorial diario, aunque en esta oportunidad la misma no tuvo que ver específicamente con los partidos en sí, sino con algo que le ocurrió a él mismo de chico. Mientras hablaba, lo escuchaban en el estudio Marcelo "El Cholo" Sottile, Diego "El Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos y Marcelo Espina.

El comunicador repasó: "No me gustaba inglés, pero era un error... No iba predispuesto, no le ponía entusiasmo, si podía me rajaba, no tenía esa vocación de aprender Inglés. ¡Un gil! No saben lo que sufro ahora". Además, resaltó que no desea que les ocurra lo mismo a sus hijos: "Si hay algo que quiero que los chicos sepan es saber hablar bien el inglés". "¡(Carlos) Tevez al lado mío es (Joe) Biden! Terrible", comparó ante las risas del resto. "No me salen dos palabras, un error groserísimo", reconoció.