El Pollo Vignolo apuró al Chavo Fucks en pleno ESPN F90: "No me subestimes"

Sebastián Vignolo apuró a Diego Fucks en pleno ESPN F90 y protagonizaron un picante cruce. Tanto el conductor como el panelista no se guardaron nada en medio de un tremendo debate futbolero sobre el presente de Boca Juniors en la previa de un nuevo partido por la Liga Profesional de Fútbol. Del mismo, también participó el periodista Diego Monroig, quien habitualmente cuenta las novedades del "Xeneize" en el mencionado ciclo televisivo.

Es que los dirigidos por Hugo Ibarra le ganaron con lo justo a Vélez Sarsfield en la última jornada disputada del torneo y enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un duelo trascendental. El "Lobo" todavía tiene chances de campeonar y está ante la posibilidad de acercarse al primer puesto en caso de conseguir un triunfo. Igualmente, la charla pasó por el particular festejo del elenco "Azul y Oro" después de vencer ante el "Fortín" como local.

"¿Riquelme está ahí? Vive en Boca. Yo no sé si lo hacen otros, pero vive en Boca. Otro lo puede manejar desde un teléfono. Yo no sé cuántos viven en el club, pero está todo el día ahí. Averigüen qué hubo, qué comieron el domingo a la noche en La Bombonerita cuando Boca le ganó a Vélez, riquísimo y no es asado", lanzó Sebastián Vignolo. Ante esto, el "Chavo" le respondió: "Ya no se puede manejar el club a control remoto, tiene que estar". Rápidamente, el "Pollo" tomó la palabra de nuevo y sostuvo: "¿Querés que te de ejemplos de gente que lo quería manejar a control remoto? Y ya no está"

Su compañero no se quedó atrás y retrucó: "Esto es como cuando aplaudíamos a Gallardo cuando iba a ver a la Reserva. Está mal lo que hacían, está bien lo que hace Riquelme". En el medio de esto Monroig contó: "Pastel de papas", haciendo referencia a la pregunta del conductor. Esto generó que Fucks explote: "Todo muy lindo, pero Boca reafirma una defensa a la que le crearon 12 situaciones de gol los últimos 2 partidos, 8 Quilmes y 4 Vélez. Esta noche hacemos muzzarella con faina, pero digamos todo. ¿No? Acá dijimos alegremente que Boca reafirma la defensa... pero 12 situaciones de gol le crearon".

El "Pollo" apuró al "Chavo" Fucks en vivo

Durante este diálogo, Diego Monroig agregó: "Quiero marcar algo que más allá de lo futbolístico creen puertas adentro. Han consolidado un grupo en el que no es que se turnan para dar la arenga antes de los partidos y no necesariamente la tiene que dar el capitán". Sin embargo, Diego Fucks comenzó a reírse y exclamó: "Extraordinario, es genial. Boca gana por el pastel de papas, la arenga y el asado".

En ese momento, Sebastián Vignolo le contestó y lo apuró: "Dejame que te conteste, tampoco me subestimes. Boca gana porque tiene un equipo como lo describimos el otro día, más sólido, los pibes cuando entran funcionan y tiene buenas inferiores. Mátense de risa, pero el otro día Leonardo Astrada dijo que le dolió cuando dijeron que en los próximos tres años River no iba a tener pibes. Mátense de risa, pero Boca mientras come asado y pastel de papas sigue metiendo pibes de inferiores que son figura".