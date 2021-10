El Pollo Vignolo apuró a Raúl Cascini en vivo: "Es una pena"

El Pollo Vignolo volvió a señalar a Raúl Cascini como el principal responsable de los disturbios que se produjeron luego del partido entre Boca y Atlético Mineiro.

Sebastián "Pollo" Vignolo volvió a apuntar contra Raúl Cascini por los incidentes que protagonizó Boca en Brasil en su partido contra Atlético Mineiro. El conductor mantiene una disputa con el ex jugador desde que este dejó de ser panelista en su programa para sumarse al Consejo de Fútbol del club de La Ribera. "Es una pena que no venga, me encantaría que venga", desafió el Pollo Vignolo a Raúl Cascini.

Desde hace ya un buen tiempo, el Pollo Vignolo y Raúl Cascini están enfrentados y no se hablan públicamente, pese a que en más de una oportunidad se lanzaron dardos indirectamente. Quien pasó recientemente por Equipo F (ESPN) fue Jorge Bermúdez, compañero de Cascini en el Consejo de Fútbol de Boca. Entre otros temas, el exdefensor habló sobre el escándalo que se produjo en Brasil tras el partido entre el Xeneize y Atlético Mineiro, que terminó con la inhabilitación para Cascini y Marcelo Delgado para ingresar a competiciones organizadas por Conmebol por dos años.

En ese sentido, el Pollo Vignolo aprovechó para pegarle nuevamente a Cascini y lo señaló como el principal responsable de los disturbios. "Yo creo que Boca una parte la pudo haber evitado. Los jugadores iban para el vestuario, y algo pasa con Raúl y alguien de Mineiro", le comentó el conductor al Patrón Bermúdez. Continuando su análisis del escándalo y tirándole un palo a Cascini, Vignolo agregó: "Si Boca perdía como perdió, y quedaba eliminado, era víctima, lo habían perjudicado, se habían equivocado. El comportamiento, lo que pasó en ese momento a Boca lo transforma en victimario".

Fue en ese momento que Bermúdez se mostró arrepentido de lo que sucedió y reveló que si pudiera volver a ese momento, se llevaría a los protagonistas de los disturbios de vuelta al vestuario con "una red de pesca". Esto motivó nuevamente a Vignolo a apuntar contra Cascini al asegurar que solo a él se tendría que haber llevado. En su argumentación, el Pollo aseguró que si el Mosquito "se metía en el vestuario con los futbolistas de Boca, que es lo que tiene que hacer un dirigente, no pasaba más nada", por lo que a Boca no lo hubiese terminado sancionando, como sucedió.

Fiel a su estilo, el Patrón Bermúdez salió en defensa de su compañero ausente y explicó que no era solamente Raúl Cascini sino también "quien lo señala, quien lo insulta y quien reacciona". "Uno de ellos fue Raúl, otro de ellos pude haber sido yo, por haber insultado al tipo que estaba tratando de pegarle a uno de mis compañeros", agregó el ex defensor. Para cerrar el tema, Vignolo desafió nuevamente a Cascini: "Es una pena que no venga, me encantaría que venga".

La sanción que recibió Boca por parte de Conmebol

Los protagonistas con los fallos más graves son Raúl Cascini y Marcelo Delgado, ambos integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, quienes quedaron inhabilitados por dos años para ingresar a competiciones organizadas por Conmebol. En cuanto a los futbolistas, sus suspensiones van desde tres a seis partidos, siendo las sanciones más elevadas las de Sebastián Villa y Cristian Pavón (6 compromisos para cada uno).