El polémico editorial de Vignolo en F90 por el presente del fútbol argentino: "Me hinchan las pelotas"

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó un polémico editorial en el comienzo de ESPN F90 acerca de varios aspectos del presente del fútbol argentino y no se guardó nada.

Sebastián Vignolo realizó un polémico editorial contra el presente del fútbol argentino en el inicio de ESPN F90. El conductor del ciclo se refirió a varios temas que fueron desde la muerte de un hincha en la previa del clásico entre Leandro N. Alem y Luján hasta los autos quemados a los jugadores de Aldosivi. El relator, que utilizó la eliminación de Estudiantes de La Plata en la Libertadores como disparador, no se guardó nada.

"Tengo amigos hinchas de Estudiantes, Verón es uno de ellos. Es 'Pincha' puro. Entiendo que Estudiantes se sienta tocado y yo me sentiría igual. No podría pensar que se equivocaron, pero yo prefiero hablar más de error que otra cosa. Verón actuó en caliente y no tiene que hacerlo, vive por Estudiantes, camina por el club. Ese momento de calentura lo entiendo, no lo justifico pero lo entiendo. Yo hubiese hecho lo mismo que la 'Bruja', cometería el mismo error", comenzó el "Pollo".

"Sé que hay máquinas pero también interpretación. Me pasó algo así en un Vélez vs. Talleres y a veces es lo que quiere el árbitro, es una moneda en el aire la jugada. Eso lo sentí ayer. Puede interferir como no, pero el árbitro estaba ahí, y puede decir sí porque es interpretación de él. Yo no veo hombro, veo mano y para mí Estudiantes fue claramente perjudicado", continuó con respecto a lo que sufrió el "Pincha" en el duelo ante Atlético Paranaense.

Ya enojado, Vignolo soltó: "El error no terminamos de naturalizarlo y naturalizamos cosas terribles. Nada no asusta, nada nos asombra. Nada nos genera pánico. Nos acostumbramos a vivir en la selva. Y entonces... 'No pasa nada, ya está, se compran otros'. Le prendieron fuego los autos a jugadores de fútbol, pueden ser jugadores o utileros. Hace 15 o 20 días, un chiquito en un partido de Luján contra no se quién, murió. Hace poco rodaba gente de Talleres en la cancha de Vélez por la camiseta que tenían, era gente. No me importa si los autos son de los jugadores o utileros, son de gente, de personas. Estamos locos, todo es normal y cualquiera quiere que te puede decir lo que quiere y no pasa nada".

"¿A quién le pegaron? ¿A quién le prendieron fuego el auto? No pasa nada. Todo se olvida porque una noticia pasa a la otra, porque otra cosa va a superar el hecho y no se va a hablar más de los autos quemados. Hay cosas de vida o muerte que naturalizamos. Y por ahí está el boludo que dice 'Ahora van a empezar a ganar', que puede existir. Y perdón que hable en estos términos, pero es para que nos entendamos un poco. Es la selva en la que nos acostumbramos a vivir, y los de afuera son todos giles", agregó el "Pollo" en un tono aún más alto.

La visión del "Pollo" Vignolo sobre el fútbol argentino

"Me gusta en su espíritu competitivo y la pasión. La otra vez estaba en la nieve y la gente se desesperaba un domingo a la tarde para escuchar a River contra Aldosivi. Es lo que despierta el fútbol, me encanta eso. Ahora no dejemos que pase todo. Seguramente va a ser mucho más grave lo del pibe que lesionó a Zeballos, pero con lo de que quemaron los coches no pasa nada. Tenemos la obligación de mejorar. Tenemos todo, capacidad y no la sabemos usar. Somos el fútbol de Maradona, Kempes y Messi", lanzó el conductor.

Por último, el "Pollo" sentenció: "A veces me hinchan las pelotas algunas cosas que hay que estar respondiendo todo el tiempo. Tenés que fijarte que buzo usa tu hijo para ir a jugar a la pelota con sus amigos. ¿A esa locura? ¿En esa pavada también vamos a ponernos a perder tiempo? Estoy poniendo un ejemplo personal. ¿Saben la cantidad de gente que va a la cancha y le pasa?. Vivimos así con rejas, pero podemos hacer las cosas bien. No me quiero acostumbrar a vivir así porque me encanta el fútbol y nuestro país. Somos cotizados mundialmente, el argentino vale. Pero hagámonos valer por lo que somos. Pero no por estas situaciones que dan vergüenza. Si no lo aprovechamos el problema es nuestro".