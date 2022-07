El picante cruce de Arévalo y Pagani por un exabrupto contra Boca: "Una deshonra"

Completamente sacado, el periodista apuntó contra el conjunto de Battaglia y lo frenaron en seco.

Desde hace varios meses, el estilo de juego del conjunto que dirige Sebastián Battaglia es apuntado por el rendimiento y, para muchos, después de la derrota por 3-0 frente a Banfield la situación volvió a empeorar a pesar de que Boca, actualmente, está en los octavos de final de la Copa y con posibilidades claras de llegar a cuartos. Sin embargo, durante el fin de semana uno de los periodistas más reconocidos del fútbol argentino cometió un fuerte exabrupto contra el equipo xeneize.

Completamente sacado, Horacio Pagani aseguró que el equipo que presentó Battaglia para enfrentar a Banfield no tenía razón de ser. Al respecto, Pagani lanzó: "ese equipo de Boca que jugó el otro día es como tirar once jugadores a la cancha, sin ninguna práctica, fue una vergüenza, un papelón” que “deshonra a la camiseta de Boca”. Después de la opinión, Martín Arévalo salió muy fuerte al cruce y aseguró: "si hay un equipo que puede prescindir del campeonato porque viene de ser campeón, porque apunta a la copa Libertadores hace mucho, y porque además, está clasificado a la copa del año que viene, es justamente Boca”.

Luego de un cruce entre Pagani y Arévalo, el periodista reiteró: “No hay que deshonrar ni a la camiseta ni a la gente”. Más allá de esta situación, Battaglia ya tiene pensado cómo será el próximo equipo: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Sebastián Villa, Darío Benedetto, Exequiel Zeballos.

Lo llamó Riquelme y le dijo que no: la joya del fútbol argentino que rechazó a Boca

Un importante jugador del fútbol argentino reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para sumarse a Boca Juniors y él se negó. Este contacto se dio durante el mercado de pases anterior, cuando el "Xeneize" buscaba un delantero de jerarquía para el plantel. El futbolista dio detalles de aquel acercamiento al club de La Ribera y su decisión de quedarse en el grande donde actualmente es una de las grandes figuras.

Se trata de Enzo Copetti, quien se desempeña en Racing Club de Avellaneda y ya estuvo en el radar de otro equipo grande como River Plate pero tampoco se concretó. En diálogo con TyC Sports, el atacante de la "Academia" aseguró que su objetivo no está en ninguna otra institución, pero sí en el conjunto que dirige Fernando Gago. Con esta premisa y los planes más que claros, el goleador le dijo que no a Román y no dudó en contar las razones.