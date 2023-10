El papelón de TyC Sports en vivo que desató la furia de los hinchas: "Ex canal"

TyC Sports hizo un papelón en vivo en la televisión, en plena transmisión de Uruguay - Brasil por las Eliminatorias 2026, antes del partido de la Selección Argentina vs. Perú. El video del momento que se volvió viral.

TyC Sports volvió a hacer un papelón en vivo en la televisión, en este caso en la transmisión de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. El canal de cable del Grupo Clarín emitió el partido que Uruguay le ganó a Brasil por 2-0 en Montevideo de la mano de Marcelo Bielsa, por lo que cortó la racha de 22 años sin derrotar al pentacampeón del mundo en un encuentro oficial.

Sin embargo, la mencionada señal no pasó el duelo completo, ya que cuando iban 83 minutos en el estadio Centenario cortó la transmisión abruptamente para emitir una publicidad. Aunque eran las 22.51 horas y faltaban nueve minutos para que empezara el duelo de la Selección Argentina con Perú, desde Torneos y Competencias decidieron pasar directamente a la transmisión del cotejo en Lima, con una propaganda de por medio que quedó muy mal.

De hecho, el relator Julián Bricco y el comentarista Gustavo Lombardi ni siquiera pudieron despedirse de los televidentes y el momento fue demasiado desprolijo. El exfutbolista estaba opinando cuando Bielsa hizo el cambio de Matías Viña por Mathías Olivera. "Partidazo de Olivera, eh", dijo el ex River al aire. Y de repente se vio todo negro hasta que comenzó la publicidad que desató la bronca de los simpatizantes albicelestes.

Así quedó la pantalla de TyC Sports en pleno partido de Uruguay vs. Brasil.

La ira de los hinchas argentinos contra TyC Sports: "Rompen las pelotas"

Apenas sucedido ese instante incómodo, el video se volvió viral en la aplicación X y los futboleros liquidaron al canal de TV. Incluso, hubo opiniones fuertes, ácidas e irónicas de todo tipo: "Te dirigía a la aplicación que no funcionaba. Ex canal. Una falta de respeto al espectador"; "nunca visto en la historia de las transmisiones de fútbol, alguien perdió el trabajo"; "rompen las pelotas partiendo la pantalla en dos y cuando lo tienen que hacer no lo hacen"; "rompieron las bolas todo el dia con la pantalla dividida viendo a la Selección bajarse del micro pero cuando realmente era util no lo usaron, impresentables"; y "desde que no pasaron la inauguración del Mundial, TyC comenzó a hacer estas boludeces".

El fixture de la Selección Argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2026