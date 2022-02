El palo de Riquelme a Macri que hizo ruido en Boca: "Nos usaron"

Juan Román Riquelme destrozó a Mauricio Macri y realizó una fuerte denuncia que retumbó en el mundo Boca. El fuerte comentario que hizo el vicepresidente e ídolo del club.

Juan Román Riquelme volvió a hablar con la prensa y causó sensación en el mundo Boca. El ídolo protagonizó una fuerte entrevista en TyC Sports, donde realizó una fuerte denuncia contra Mauricio Macri, ex mandamás de "El Xeneize" que luego se incursionó en la política argentina y llegó a ser presidente de la Nación.

En medio de un picante debate acerca de cómo se maneja el Consejo de Fútbol y la directiva de Boca, Riquelme aseguró: "El hincha de Boca sabe que yo a mi club lo amo y lo cuido mucho. Y se lo voy a cuidar muchísimo. Vivo para mi club. No me interesa tener vacaciones. Amo mi club, soy feliz cuidando a mi club". Y señaló que los hinchas "saben que hace dos años se lo estamos cuidando y vamos por el buen camino".

Luego, y sin mencionar a Macri, que presidió a "El Xeneize" entre 1995 y 2008, y luego se dedicó a la política argentina, Román fue tajante y denunció: "Yo nunca vi a un chico que lo hagan hincha de tal partido político. A nosotros nos usaron el club durante 25 años para hacer política y está más que claro". De esta forma, el vicepresidente señaló que el líder de Juntos por el Cambio utilizó al club como trampolín para ser gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Nación.

Juan Román Riquelme, junto a Mauricio Macri, entonces presidente de Boca.

"Entonces, no tengo dudas de que vamos a ganar 90 a 10 en las elecciones porque el hincha es hincha de Boca. No hay dudas de que vamos a volver a ganar", concluyó Riquelme, a quien le habían consultado cómo saldrán las elecciones 2023 en las que deberá enfrentarse al candidato del macrismo.

El dardo de Riquelme contra Tevez

Esteban Edul, periodista de TyC Sports, le consultó a Juan Román Riquelme sobre la posibilidad de que Carlos Tevez se dedique a la política en Boca y se presente en las elecciones del 2023. "Hace poco, Tevez insinuó que le gustaría participar de la política de Boca. ¿Eso para vos enriquece al club?", preguntó.

En principio, Román contestó: "Ojalá. Si tiene ganas, que lo haga". Y hasta invitó a "El Apache" a que forme parte de su partido: "Si quiere acompañarnos a nosotros, tiene las puertas abiertas. Si quiere acompañar a otros, tiene que hacer lo que siente". Edul le marcó, a modo de pregunta: "¿Y si va a otro lado te molestaría?". "No, ¿cómo me va a molestar? Para nada", afirmó, una vez más el vicepresidente e ídolo de la institución.

El picante ida y vuelta de Riquelme con Recondo que terminó en una crítica contra Tevez

Gastón Recondo, conductor del programa, intervino y consultó: "¿Y ahí también ganarías 90 a 10?".

Riquelme: "No, 85 a 15".

Recondo: "O sea que si vas en contra de Carlitos...".

Riquelme: "Yo no voy en contra de nadie, Gastón. Ves? Eso es lo que hacen ustedes. Entonces, siempre es Riquelme. Siempre Riquelme culpa a este. Riquelme no abre la boca... soy clarito, digo las cosas...".

Recondo: "¿Pero si va por la otra lista, qué querés que te diga?".

Riquelme: "Entonces decí que otra persona, yo no... yo te dije que si quiere venir con nosotros, encantado. Y si le divierte (a Tevez) intentarlo, saben que mi cariño no va a cambiar nunca".

Edul: "Contra él (Tevez), no cambiarían los resultados. ¿Vos vaticinás 85 a 15?".

Riquelme: "85 a 15 va a salir, es lo normal porque el hincha de Boca es hincha de Boca. ¿Entienden? Y la otra gente usó a mi club durante 25 años para hacer otra cosa. Y lo respeto y está bien, que lograron todo lo que querían".

Edul: "¿Qué querían?".

Riquelme: "Edul, no me tomés de tonto. Yo solamente quiero que seamos un club de fútbol y lo estamos logrando. No nos interesa otra cosa. Nos interesa solo ser un club de fútbol. Los bosteros están todos felices y eso es maravilloso...; queremos que nuestro club sea de fútbol, no queremos que se use para hacer otra cosa".

Juan Román Riquelme analiza las elecciones 2023 y se refiere a la posibilidad de que Tevez se presente en la lista macrista.

El gesto de Daniel Angelici contra Juan Román Riquelme

Alejandro Bercovich, uno de los periodistas de TyC Sports que presenció la entrevista, le hizo una curiosa pregunta a Juan Román Riquelme acerca de un encuentro que tuvo con el ex presidente de Boca, Daniel Angelici: "¿Es cierto que Angelici no te saludó cuando se vieron en Conmebol?". Sin afirmarlo con palabras, aunque con una respuesta muy original, el ídolo respondió: "No pasa nada... mamá y papá me enseñaron que hay que saludar siempre. Siempre hay que saludar...".

"Digo porque son versiones que se corren", acotó Bercovich. Y Riquelme soltó: "Yo no estoy diciendo nada. Mi mamá y mi papá me enseñaron que hay que saludar siempre". "Gracias a Dios me enseñaron a ser respetuosos. Eso es lo más importante en mi vida", añadió.