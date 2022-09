El palazo de Diego Latorre contra El Pollo Vignolo en ESPN: "Por lo menos"

Diego Latorre lanzó un picante palazo para Sebastián "Pollo" Vignolo en plena transmisión de ESPN del partido entre Colón de Santa Fe y Boca Juniors.

Diego Latorre lanzó un picante palazo contra Sebastián Vignolo durante el partido de Boca Juniors ante Colón de Santa Fe en ESPN. El exjugador aprovechó que su compañero no está en el país y trajo a colación la eterna discusión que tiene con el relator cada vez que transmiten un encuentro y no dudó en atacar al "Pollo". Su compañero en esta ocasión, Jorge Barril, tuvo una reacción cómplice que llamó la atención.

Habitualmente, cuando Vignolo y "Gambetita" comparten transmisión, el conductor de F90 consulta los jugadores que pasaron por los clubes que disputan dicho cotejo. La insistencia sobre este tema desató que Latorre se muestre molesto cada vez que lo escucha y lo expresó en varias ocasiones. Esta vez no fue la excepción, aunque se dio en un tono más cómico que de costumbre.

Corrían pocos minutos del duelo entre el "Sabalero" y el "Xeneize" en el Cementerio de los Elefantes cuando Diego Latorre soltó: "Por lo menos no trajiste el jueguito de los 2 equipos". Lejos de agregar algo sobre esta cuestión habitual en cada cotejo del fin de semana, Barril esbozó una risa y siguió adelante con su relato. La situación quedó ahí y no se habló más de dicho tema en el resto del encuentro.

La última vez que sucedió algo similar fue el pasado 25 de junio, donde Sebastián Vignolo y Diego Latorre tuvieron un fuerte cruce mientras River Plate y Lanús se enfrentaban en el Estadio Monumental. El relator se sacó chispas con su compañero luego de plantear el interrogante en plena transmisión que generó polémica. Al conductor no le gustó la reacción del comentarista y rápidamente salió a cruzarlo.

El Cai Aimar se calentó con el Chavo Fucks y se fue de ESPN F90

"Si vieron el programa de ayer, hay un grupo de entrenadores que opinan que tácticamente Gallardo es menos que ellos. Entonces yo irónicamente dije que no labura. Pero está laburando mucho con Solari y le dio resultado", soltó el "Chavo" Fucks haciendo referencia al debate que se dio horas antes sobre los técnicos del fútbol argentino. Igualmente, el periodista destacó lo que logró el "Muñeco" con Juan Pablo Solari, quien recientemente llegó a River y tuvo muy buenos desempeños.

Ante sus dichos, y más allá del mencionado elogio, el "Cai" Aimar le respondió en un tono alto, se levantó y se fue del estudio. Antes de hacer esto, el extécnico expresó: "¿Que le falta técnica a Gallardo? No, me estás jodiendo. Dejate de joder, mirá la pelotudez que está diciendo, me voy. Me voy en serio. ¿Es en joda? Hizo todos los sistemas, juega con 3, con 4. Vamos, dejate de joder loco".