El Negro Bulos se hartó de Armani y lo liquidó en ESPN: "No es lo suyo"

Federico "Negro" Bulos, panelista de ESPN F90, se cansó de Franco Armani y lo aniquiló en vivo por sus errores en River. El video en el programa de televisión del "Pollo" Vignolo.

Federico "Negro" Bulos se cansó de Franco Armani y lo fulminó en vivo en ESPN F90. El panelista del programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo aniquiló al arquero de River luego de los dos errores groseros que le costaron puntos al "Millonario". El futbolista se equivocó contra Sporting Cristal de Perú y Vélez, y su equipo lo pagó carísimo con dos empates con sabor a derrota.

Durante la habitual sección de "Las Perlas" que salen al aire en el ciclo los lunes o martes, al mejor estilo Guillermo Nimo, el periodista deportivo le dio la perla blanca a Vicente Taborda, volante ofensivo de Platense que pertenece a Boca. Sin embargo, la perla negra fue para el portero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

El Negro Bulos cruzó a Armani en ESPN por sus errores en River: "¿Qué está pasando?"

Cuando empezó con la distinción más negativa para el protagonista de la semana en el fútbol argentino, el platense anunció mientras tenía el balón en los pies: "Esta perla negra es para usted... Se me escapó la pelota, y a usted también en los últimos partidos". "Vamos a charlar, es una perla negra que me lleva a mi rigor periodístico", introdujo el relator.

"De ninguna manera me alegra", aclaró el panelista, aunque al mismo tiempo preguntó: "¿Qué está pasando, qué te está pasando? ¡Tranquilo, tranquilo que vos sos un prócer!". En ese sentido, le aconsejó al arquero "que no te vuelvan loco los ingratos de afuera, que sigan hablando" porque " vos sos un prócer" y profundizó: "¡Vos no pongas el cuero con todo lo que ya demostraste!". Bulos también reflexionó que "el fútbol está lleno de estos inconvenientes, de estas vicisitudes, porque es como la vida: a veces tiene momentos ingratos".

El Negro Bulos enloqueció y despedazó a Armani en ESPN.

Sin embargo, "El Negro" también afirmó que "hay que saber sortearlos, hay que aferrarse a los amores, a los afectos y a los valores". "Tranquilo, hay que volver a ser el de antes...", intentó tranquilizar al futbolista. No obstante, el panelista reconoció que "hubo tres partidos con errores groseros que costaron puntos, que pusieron en riesgo la clasificación en la Copa Libertadores".

"Usted lo puede sacar adelante", consoló Bulos a Armani, de quien dijo además que "hoy es la perla negra, mañana salga y demuéstrele al mundo de qué está hecho". "Usted es dos veces campeón de América, es campeón del mundo, ¡tranquilo que las cosas van a volver a ser como eran!", recordó. Y hasta le dejó una recomendación para el cierre de su sección: "¡Hoy apechugue, banque la crítica y vuelva! ¡Y no se vuelva loco con jugar con los pies, que no es lo suyo! ¡Esta perla es para usted, Franco Armani!".