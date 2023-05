El Chavo Fucks derrapó y atacó a Scaloni en ESPN F90: "Tomatelá"

El Chavo Fucks desbarrancó en ESPN F90 y atacó a Lionel Scaloni ante la mirada del conductor Pollo Vignolo. "¡Tomatelá!", cruzó fuerte el panelista al DT de la Selección Argentina.

Diego "Chavo" Fucks desbarrancó en ESPN F90 y atacó insólitamente a Lionel Scaloni. El panelista del programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo cruzó al entrenador que fue campeón de América y del mundo al mando de la Selección Argentina. De hecho, sorprendió a sus propios compañeros en el estudio del canal.

El panelista de 62 años "le pegó" al director técnico por la frase que utiliza permanentemente acerca de que "ganes o pierdas en el fútbol, mañana sale el sol igual y hay que seguir". Furioso por el intento del exjugador de desdramatizar este deporte en el país, el periodista deportivo lo aniquiló aunque sus colegas no estuvieran de acuerdo.

El vergonzoso ataque del Chavo Fucks a Scaloni: "Una sobreactuación"

Mientras en ESPN F90 debatían acerca del exitismo con el que viven los hinchas el deporte más popular en la Argentina, repasaron en vivo una declaración que suele repetir el DT santafesino. No obstante, cuando volvieron al piso, el panelista pidió: "Dame una". "Me encanta, eh", opinó al pasar "El Pollo" Vignolo. Sin embargo, el panelista comenzó: "Durante el Mundial (de Qatar 2022) hubo mucha efervescencia y demás... Ahora voy a decir lo que realmente pienso".

"¡Casi se le desmaya (Pablo) Aimar en el banco de suplentes!", recordó Fucks con relación al desahogo del ayudante de campo tras el gol clave del 1-0 de Lionel Messi a México en el segundo partido del torneo, tras la derrota en el debut ante Arabia Saudita. "¡Y después me dice que mañana sale el sol!", coincidió su colega Federico "Negro" Bulos. "¿Y vos me hablás de que sale el sol? ¡Tomatelá! En serio, me pareció una sobreactuación total, absoluta de Scaloni", gritó "El Chavo".

El Chavo Fucks atacó a Scaloni por intentar desdramatizar el fútbol.

"Yo sé que Scaloni... Vienen (José de) San Martín, (Simón) Bolivar y Scaloni, pero no importa. Me pareció una sobreactuación de Scaloni, ¿qué querés que te diga?", insistió Fucks. "Para mí no. Yo creo que justamente, por lo que vio que le pasó a Pablo, dijo ´esto es una locura´ y sirvió para bajar. Para mí fue clave", difirió Vignolo. "¡Pero si es eso el fútbol!", se mantuvo firme el panelista.

"Para mí el fútbol no es un juego, es la vida... ¡Dejame que sea la vida! Yo me levanto pensando en cosas de fútbol", acotó Bulos. "Para mí no es la vida, pero lo que les permite a tipos como Aimar o Scaloni llegar a esos lugares de privilegio es cómo se vive el fútbol en Argentina", explicó Fucks. Al instante, opinó que "el fútbol en Argentina es un hecho cultural, ¡si Scaloni no piensa esto está equivocado! Es un hecho cultural y un deporte profesional". Por último, "El Chavo" señaló que "el mensaje de Scaloni es heroico, es un dulce de leche que no se condice con la realidad".