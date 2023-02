El Cai Aimar destrozó en vivo al Chavo Fucks en ESPN: "Las pelotas"

En medio de un debate futbolero por el presente de Boca, Carlos "Cai" Aimar destrozó a Diego "Chavo" Fucks en vivo durante ESPN F90.

Carlos Aimar destrozó a Diego "Chavo" Fucks en medio de un picante debate en ESPN F90. Los integrantes del mencionado programa discutieron por el presente de Boca Juniors de la mano de Hugo Ibarra, ya que el DT todavía no encontró el equipo ideal y el funcionamiento en el campo de juego no es de lo mejor. El "Cai" explotó contra el panelista en medio de la charla y sacó provecho de su experiencia como técnico.

El exjugador y entrenador de Rosario Central no se guardó nada a la hora de analizar lo que atraviesa el "Xeneize". Es que en lo que va del 2023 sólo consiguieron un triunfo ante Atlético Tucumán en el debut de la Liga Profesional y el resto fueron empates y derrotas. Igualmente, el "Negro" Ibarra no modificó mucho la formación a pesar de los resultados negativos, esto enfureció a los periodistas del ciclo televisivo del canal de Disney y derivó en una pelea en vivo.

"Vos me hacés reír, hay cosas que no conocen, ni entienden ni la vivieron porque no fueron jugadores", lanzó el "Cai" contra el "Pollo" Sebastián Vignolo y sus colegas, quienes apoyaron la idea de mover varias piezas en los titulares de Boca y apuntaron contra Ibarra por no hacerlo. Esto generó que el "Chavo" le conteste: "Con Dani (Arcucci) fuimos jugadores amateur, jugamos a inferiores y llegamos a Reserva. Pero Dani y yo dijimos que tenía que entrar Langoni. No somos genios, 'Cai'. En el torneo anterior Boca salió campeón por (Agustín) Rossi y (Luca) Langoni porque fueron determinantes y decisivos".

Tras escucharlo, Aimar se enfureció y soltó: "¿Quién los acompañó para que sean decisivos? Están desmereciendo al resto. ¡Las pelotas! Si vos fueras jugador te dolería que dijeran eso". Ante los dichos del ex estratega, el periodista le contestó sobre el nivel del "Xeneize" en el último tiempo de la mano del "Negro": "Hace 8 meses que Boca no juega a nada. Entonces, en ese no jugar a nada lo salvaron Rossi y Langoni. No jugaba a nada y no juega a nada". Cabe destacar que, desde un principio, Aimar marcó la cancha y dejó en claro la diferencia con sus compañeros por haber sido futbolista.

El calvario que vivió el Cai Aimar cuando se retiró del fútbol

Carlos Aimar reveló el calvario que vivió una vez que se retiró del fútbol en 1979 y cómo atravesó el tiempo entre que dejó de jugar y se unió al cuerpo técnico de Carlos Timoteo Griguol. El panelista de ESPN F90 puso fin a su carrera en San Lorenzo luego de ser campeón con la camiseta de Rosario Central unos años antes y no la pasó nada bien al menos durante medio año. Esa racha se cortó, ya que tuvo una oportunidad en Ferro Carril Oeste de la mano del histórico entrenador y la aprovechó de la mejor manera.

"En el caso mío dejo de jugar por un caso de lesión a los 27 o 28 años y no estaba salvado, estaba preocupado. Ganaba bien, pero no hacía la diferencia. Se me cortó el fútbol esos seis meses, estaba estudiando abogacía y tenía mi casa y un autito. Me salva que asume Timoteo Griguol en Ferro porque me había tenido como jugador y me veía pasta como ayudante. A partir de ahí pasé 8 años trabajando con él", reveló el "Cai" durante ESPN F90 acerca de su pasado.