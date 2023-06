Bulos se sacó contra una figura de Boca en ESPN y lo liquidó en vivo: "No levanta la patita"

Federico "Negro" Bulos se sacó en ESPN contra una figura de Boca Juniors por su flojo rendimiento en el equipo que dirige Jorge Almirón.

Federico Bulos se sacó en vivo en ESPN F90 y lanzó una furiosa crítica contra un referente de Boca Juniors por su flojo rendimiento en el equipo. El periodista realizó su segmento de perla blanca y negra al mejor estilo Guillermo Nimo, destacó a Benjamín Rollheiser por su juego en Estudiantes de La Plata pero no se guardó nada contra el futbolista del "Xeneize". El primero al que atacó fue a Jorge Almirón, pero a la hora de desarrollar su opinión no pudo evitar cargar contra la figura del plantel.

El panelista de la señal de Disney apuntó directamente contra Darío Benedetto por lo hecho en el club en los últimos partidos. Además, culpó al entrenador por utilizarlo sabiendo que no está en su mejor nivel y que hay otros por encima suyo para ser titulares. A esto se refirió el "Negro" Bulos en su sección y no perdonó al "Pipa".

"Esta perla negra es muy fuerte, me moviliza especialmente. Pero en la lupa del perla negra con el humo en la cara no hay concesiones, no hay amistades ni ninguna historia que pueda interceder. Debo ser justo, ecuánime y decirle que esta perla negra es para usted. ¡Metió mano donde no debía! Metió mano para cambiar algo que no funcionaba y la verdad que fue un papelón sin precedentes. Lo quiero mucho, esto no es personal y está a tiempo de corregir porque su equipo fue apático", lanzó Bulos y apuntó, en primera instancia, contra el DT de Boca.

Por otro lado, si bien mantuvo la línea de su crítica, también cargó contra el delantero: "Su equipo jugando de visitante... hay algunos muchachos que no levantan la patita. Se hacen los vivos porque en la Bombonera le tienen medio al público... ¡Y de visitante no levantan la patita! Y a partir de ahora esta responsabilidad es suya. Ahora es el responsable, tiene que poner y sacar de acuerdo a rendimiento, no importa nombre, currículum ni trayectoria. Si Benedetto tiene que ir afuera, tiene que ir afuera. Esta perla negra usted la puede revertir prontamente, por ahora está en veremos, esta perla negra es para usted, Jorge Almirón".

