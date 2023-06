Oscar Ruggeri fue humillado en ESPN por un excompañero de Messi: "Me escribe"

Oscar Ruggeri fue humillado en ESPN por un excompañero de Lionel Messi en PSG. El video vinculado con Boca y River, ante la mirada del Pollo Vignolo en la televisión.

Ander Herrera, excompañero de Lionel Messi en PSG, humilló en vivo a Oscar Ruggeri en ESPN. El mediocampista fue invitado al estudio del canal para una entrevista en Equipo F, el programa de televisión vespertino que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo. Allí, el español de 33 años llegó de elogios al delantero rosarino y dejó en ridículo al "Cabezón" por un tema vinculado con Boca y River.

En un momento de la conversación, el panelista y exfutbolista le dijo al volante de Athletic Bilbao: "Ander, me escribe ´Leo´ Ponzio". "Un referente para mí", reaccionó el europeo, que compartió el plantel con el argentino en Zaragoza entre 2008 y 2011. Entonces, el exzaguero le expresó que "estás invitado al Monumental" para ver algún partido del "Millonario" como local, pese a que el ex Manchester United ya había hecho público su fanatismo por "El Xeneize".

Por lo tanto, Herrera se mantuvo firme en su posición y le contestó a Ruggeri: "Pero ya sabe ´Leo´ (Ponzio) que yo soy muy bostero, ya lo sabe ´Leo´...". De una buena manera, amplió: "Le agradezco muchísimo la invitación. De hecho, para mí es un referente ´Leo´". "Yo creo que he sido lo que he sido en mi carrera por los referentes que tuve: ´Leo´ es uno, ´El Ratón´ (Roberto) Ayala es otro", profundizó.

Ander Herrera se le plantó a Ruggeri en ESPN y lo dejó en ridículo.

Para terminar, Ander aclaró que asistirá a La Bombonera: "Le estoy muy agradecido y de hecho me veré con él pero, con todos los respetos para River y el Monumental, voy a ir a ver a Boca". Al instante, apenas se escucharon las risas incómodas en el piso de la señal deportiva y continuaron con la charla normalmente.

Por qué Ander Herrera es hincha de Boca

Como suele ocurrir con muchos jugadores o exfutbolistas extranjeros, el vasco simpatiza por el club de La Ribera principalmente gracias a Diego Maradona. Si bien nació en agosto de 1989 y no llegó a ver al "Diez" en su esplendor dentro de la cancha porque se retiró en octubre de 1997, en España había muchos fanáticos del ídolo de Villa Fiorito y Herrera heredó ello por su familia.

“Cuando mi padre iba a la Argentina, estaba obligado a traerme la camiseta de Boca. Tengo diez o doce camisetas de Boca... Me trajo una vez una del 10, de Maradona, y todavía la tengo”, explicó en una entrevista con Página 12 en 2017. "Mañana voy a ir a La Bombonera, voy a cumplir uno de mis sueños", añadió en la actualidad en ESPN de cara al choque con Colo Colo de Chile por la Copa Libertadores. No obstante, aceptó que lo más probable es que no vista esa camiseta: "Tengo la antipática obligación de ser sincero... Tengo casi 34 años y contrato en España y mi familia no está para venir".