Azzaro se cansó e invitó a pelear a una figura de ESPN: "Patada en el culo"

Flavio Azzaro se cansó e invitó a pelear a un periodista estrella de ESPN en El Loco y el Cuerdo, el programa que conduce junto con el expresidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler.

El ex Crónica TV y América TV aniquiló a Gustavo López, que en la previa a la serie entre la "Academia" y Boca por la Copa Libertadores 2023 había destrozado a Azzaro. Mediante su canal en YouTube, ahora Flavio se tomó revancha y disparó munición gruesa contra el comentarista de los partidos de la Copa de la Liga Profesional en ESPN Premium.

Flavio Azzaro vs. Gustavo López: "Vamos a la guerra"

Para comenzar con su descargo, el conductor de El Loco y el Cuerdo recordó los palazos del "Flauta" contra él en su ciclo en La Red, en la antesala al choque entre Racing y Boca: "Creo que hay gente de Racing que perdió el foco, a gritar goles de otro equipo... vamos a Racing, que está en un momento histórico, a punto de pasar de ronda (a la semifinal de la Libertadores) después de 26 años... ¡No gritemos los goles de otro equipo!". "¡Vamos con Racing, viejo, dale que es el momento! Pierden tiempo con el árbitro de no sé qué, el gol de Vélez (a Independiente)... ¡Pensemos en la Academia, en hacer historia! La energía la tenés que poner en un lado, en un foco, vamos con Racing", disparó desde AM 910.

Azzaro cruzó a Gustavo López en El Loco y el Cuerdo.

Furioso y sacado, Flavio reaccionó: "Gustavo, yo la energía la pongo donde se me cantan las bolas. Conmigo no jodas. Tenés mi teléfono, si en algún momento me querés decir algo me lo decís a mí. ¿Estamos? Conmigo no jodas". Muy molesto, el ex Polémica en el Bar continuó: "Porque yo ya te enganché la mano. Vos te hacés el que tirás y después no tirás. A mí me gusta la gente se la banca. Si vas a tirar, tirá, y con ganas".

"Yo no soy Ibai (Llanos), eh", chicaneó Azzaro a López con relación a la famosa pelea que tuvo el periodista deportivo con el streamer español. "Yo grito los goles que le hacen a Independiente desde siempre, y vos gritás los goles de Independiente porque sos de Independiente. Querés que pierda Racing porque sos de Independiente", siguió Flavio. "Yo te defendí siempre, mis amigos de Racing te putean y yo digo bueno..., pero últimamente te estás convirtiendo en un partidario de Independiente. ¡Ponete un programa de Independiente, boludo!", disparó.

"O decí que sos del Rojo (Independiente) y sabemos de dónde hablás... si vos en un momento abrís el programa y decís: ´Chicos, yo soy de Independiente´, ya es mucho más noble", profundizó el líder de El Loco y el Cuerdo. "Hacé la tuya, ya te metiste un par de veces conmigo sin nombrarme... no te metas, o si querés metete pero vamos, eh", amplió el presentador.

"¡Y respondeme en ESPN, no en La Red! Porque La Red la tenés ahí para operar, para meterles miedo a los dirigentes, y después en ESPN sos un señorito inglés porque sino Juan Cruz (Ávila, el productor principal) te pega una patada en el culo", disparó Azzaro. "No te metas conmigo, Gustavo, y si te metés vamos a la guerra", sentenció el ex Crónica en una historia que seguramente tendrá más capítulos del otro lado.