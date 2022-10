¿Azzaro de Boca? Se filtró un video del periodista en La Bombonera

Un video de Flavio Azzaro en cancha de Boca Juniors se filtró, hace furor en las redes sociales y pone en duda el fanatismo del periodista por Racing.

Un video de Flavio Azzaro en la cancha de Boca Juniors se filtró y es furor en las redes sociales. Es que el reconocido periodista demostró en más de una ocasión que es hincha de Racing Club de Avellaneda, por lo que la filmación que apareció pone en duda si eso es realmente cierto. Claro que, como sucede con la mayoría de sus colegas, pocos dicen realmente de qué equipo son hinchas.

En este caso, al ahora también Youtuber se lo vio ingresando a La Bombonera entre risas con algunos fanáticos, lo cual generó una incógnita. Mientras tanto, el propio Azzaro se encarga de dejar en claro siempre que sigue a la "Academia" y no al "Xeneize" en casa ocasión que puede. Sin embargo, el mencionado video no dice lo mismo, ya que se lo ve entrando al estadio y no para hacer su tarea habitual.

En este caso, en el fragmento compartido por un usuario en Twitter, se observa al periodista con una sonrisa mientras entraba al recinto. Como no podía ser de otra manera, los miles de comentarios de hinchas de River Plate no tardaron en llegar. Enojados por cada vez que Azzaro habla en contra del "Millonario", los propios seguidores no lo perdonaron y lo liquidaron en cada uno de los mensajes.

La pregunta que algunos futboleros argentinos se hacen es de qué cuadro son los periodistas deportivos más famosos de este país. Hubo muchos casos en los que los comunicadores más conocidos de la televisión y de la radio ya han reconocido públicamente de qué clubes son fanáticos. Esta vez, aunque sin contarlo en vivo, el mencionado panelista dio un indicio claro.

