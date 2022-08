Azzaro reveló por qué odia a los hinchas de un importante club argentino: "Me obligaron"

Flavio Azzaro reveló por qué motivo odia a los hinchas de un importante equipo del fútbol argentino desde su etapa como periodista partidario de Racing.

Flavio Azzaro reveló el motivo por el que odia a los hinchas de un importante equipo del fútbol argentino. El periodista recordó su pasado como partidario de Racing Club y contó en qué cancha se sintió incómodo debido a los fanáticos del club rival.

El panelista de América TV habló con el youtuber Ezzequiel en su segmento Preguntas Picantes y, como es habitual, no tuvo filtro. Con respecto a los simpatizantes, Azzaro contó que detesta a los de Rosario Central. Según aseguró, en los partidos que le tocó cubrir para la "Academia" no la pasó nada bien y la gente del "Canalla" hizo que la localía pese en el Gigante de Arroyito.

"Yo viajé muchísimo por Racing al interior para verlo de visitante. Y la gente de Central tiene un odio tan profundo por lo ajeno a Central, y más que nada por los porteños. Más allá de que yo no soy porteño porque no nací en Capital, soy de Avellaneda y para ellos somos porteños. Que es imposible no odiarlos, porque me obligaron a que los odie", contó Azzaro acerca de los fanáticos del "Canalla".

Y agregó: "Si un tipo te putea, te tira meo, te escupe, te tira piedras. ¿Los tenés que querer? Ahí te odian todos, el viejo de 80, el pibe de 10, la nena de 14, todos te putean, te hacen sentir como el orto. Y por eso los odio y quiero que les vaya mal y que pierdan todos los partidos. Y si es posible que se vayan a la C".

Azzaro ventiló la pelea entre Fantino y Ruggeri: el audio del conflicto

De acuerdo a un audio que publicó el propio conductor, la disputa entre ambos protagonistas de ESPN tiene una explicación que justamente aclaró Flavio Azzaro por medio de un video de YouTube. El mencionado periodista dio a conocer el nombre de la persona a la que Alejandro Fantino cuestionó duramente: "Fantino critica a Ruggeri, porque este audio es claramente para Ruggeri, porque Ruggeri no se pone a favor suyo".

En tanto, Azzaro señaló que "evidentemente Fantino está con un conflicto (NdeR: con ESPN), le dan pero no le dan, está pero no está, dice que va a estar (al aire) y después lo sacan. Como ya adelanté Fantino está excluido de ESPN". Y concluyó: "A Fantino le da bronca que algunos sean del sistema cuando él estando en ESPN es parte del sistema, o habiendo estado hasta hace 5 minutos".