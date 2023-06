Araujo se cansó de todo: habló de Vignolo, Closs y sacudió a Ruggeri

El famoso relator Marcelo Araujo reapareció en una entrevista y lanzó palazos tanto para Sebastián "Pollo" Vignolo como también para Oscar Ruggeri y Mariano Closs.

Marcelo Araujo rompió el silencio y lanzó duras críticas al periodismo deportivo en la actualidad. El famoso relator no se guardó nada a la hora de opinar sobre sus colegas que trabajan en los distintos ciclos televisivos y dejó en claro lo que piensa de Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs, pero tampoco dejó afuera a Oscar Ruggeri. Sobre este último, y mayormente sobre los futbolistas que tienen lugar en los programas, soltó un picante comentario.

En diálogo con La Nación, el reconocido animador de transmisiones futboleras que compartió dupla por años con Enrique Macaya Márquez fue contundente en cada palabra que dijo desde su visión. Si bien destacó a los mencionados relatores por hacer bien su trabajo, también fue sumamente crítico y no perdonó a nadie. Además, habló del presente de la Selección que se consagró campeona en el Mundial de Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni.

"El componente diversión está muy presente en los programas. El boludeo reemplazó al conocimiento. Disimula. Hagamos pensar un poquito a los hinchas. Discutile al técnico, incomodalo con argumentos, no todas boludeces. Hay mucha holgazanería también. Y por otro lado, los clubes y los futbolistas están más blindados, es mucho más difícil llegar a ellos", lanzó Araujo con respecto a lo que menos le gusta de los programas deportivos. Con respecto a Sebastián Vignolo y Mariano Closs, el relator destacó a ambos como "buenos en lo suyo".

Quienes no se salvaron fueron los exjugadores que hoy forman parte de los medios. El famoso periodista lanzó: "No estoy de acuerdo con que trabajen los tipos que no estudiaron. Por portación de apellido, no. Sé que para ellos es doloroso cuando largan y también entiendo que se quieran ganar un mango, pero el hecho de haber jugado al fútbol no les da el carnet de conocimiento. No me gusta. Y tampoco su presencia es una certificación de mayor rating y es lo que manda".

La opinión de Marcelo Araujo sobre la Selección campeona del mundo

Acerca del rendimiento de la "Albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022, Marcelo Araujo también fue picante en sus dichos: "No me fascinó. Me encantó que saliera campeón del mundo, desde ya. Hemos tenido tanta mala suerte tantas veces que una vez se alinearon los planetas. Me alegró que ganasen y salieran campeones, pero no me fascinó".

Con respecto a Lionel Scaloni y su desempeño como entrenador del elenco nacional que levantó el trofeo más importante el 18 de diciembre en el Estadio Lusail, el relator sostuvo: "Llegó con experiencia, no es que no había dirigido a una selección. Fue importante lo que hizo, salir campeón del mundo es maravilloso. Hasta él se debe preguntar '¿Cómo lo hice?'".