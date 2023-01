Alejandro Fantino se prendió fuego el pelo y relató el mal momento: "Por Dios"

Alejandro Fantino se prendió fuego el pelo en Turquía por un extraño tratamiento y lo contó a su manera en una historia de Instagram. El incómodo momento que vivió el conductor de TV.

Alejandro Fantino se quemó el pelo en Turquía y no dudó en contarlo a través de sus redes sociales. El conductor de radio y TV se sometió a un extraño tratamiento con el fin de mejorar su look durante las vacaciones que comparte con su esposa Coni Mosqueira en dicho país, desde donde sube distintas imágenes de su luna de miel. Sin embargo, la experiencia no pareció del todo buena, al menos como él lo relató en su cuenta de Instagram.

Mientras el estilista hacía su trabajo, Fantino relataba lo que podía sucederle. El peluquero sacó un objeto completamente inesperado que generalmente no se utiliza en las peluquerías argentinas, por lo que más de uno quedó sorprendido por sucedido.

"Me vine a cortar el pelo en Estambul. Le pedí que me saque la pelusa de las orejas... explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encededor!", exclamó en un principio Fantino a través de sus historias y reaccionó ante lo que hizo el peluquero. El fuego apareció muy cerca de las orejas del conductor y contó cómo lo sintió: "Ah, lo que quema. Uff... ¡Aaah! Te juro por Dios quema... Se prende fuego".

Mientras tanto, el relator se encuentra totalmente lejos de todos los escándalos con Sebastián "Pollo" Vignolo, Mariano Closs e ESPN mientras disfruta del Viejo Continente con su compañera de vida. En las fotos compartidas a través de sus redes sociales se lo ve más contento que nunca y no duda en subirlas. Desde comidas hasta imágenes de los lugares que recorre, el periodista no deja de mostrar el viaje que hizo con su esposa, Coni Mosqueira, en sus redes.

El polémico comentario de Fantino contra Gabigol

Alejandro Fantino explotó de bronca y lanzó un polémico comentario contra Gabigol a poco del comienzo de la Copa Libertadores. El Flamengo, actual campeón, es uno de los firmes candidatos a levantar nuevamente el trofeo, pero Boca Juniors también buscará alcanzarlo. Por este motivo, el periodista hizo referencia al presente del "Xeneize" y la ilusión de ganar la séptima, lo cual es un gran deseo de todos los hinchas del club de La Ribera.

"Boca juega la final de la Copa Libertadores este año. De ahí a que la gane no lo sé y te voy a decir por qué la va a jugar. Boca el año pasado, si le ganaba a Corinthians era finalista. Somos Boca, muchachos ¿Qué les pasa? A Gabigol le arranco las piernas, me hago un colgante con la tibia de Gabigol. ¿Se ablandaron, muchachos? Yo me fui de Boca y era Esparta. ¿Ahora qué es? ¿Es la ciudad de los pitufos? Son brasileños, eh. Saltan como langostas. ¿A quién se comió Flamengo?", soltó Fantino al aire de Neura Radio, el programa que conduce.