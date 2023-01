El polémico comentario de Fantino contra Gabigol: "Me hago un colgante"

Alejandro Fantino lanzó un polémico comentario contra el delantero brasileño Gabigol a pocos meses del inicio de la Copa Libertadores en la que Boca Juniors será uno de los candidatos.

Alejandro Fantino explotó de bronca y lanzó un polémico comentario contra Gabigol a meses del comienzo de la Copa Libertadores. El Flamengo, actual campeón, es uno de los firmes candidatos a levantar nuevamente el trofeo, pero Boca Juniors también se perfila para lograrlo. Por este motivo, el periodista hizo referencia al presente del "Xeneize" y la ilusión de ganar la séptima, lo cual es un gran deseo de todos los hinchas del club de La Ribera.

En cuanto a esta posibilidad que cada vez está más latente, el conductor no dudó en asegurar que los de Hugo Ibarra estarán entre los primeros. Luego de que este torneo se le niegue desde que lo ganó en 2007, el conjunto "Azul y Oro" lo intentará una vez más y uno de los rivales más difíciles con los que se puede cruzar es el "Mengao". Ante esta chance, Fantino cargó contra la principal estrella de la institución brasileña y no se guardó nada.

"Boca juega la final de la Copa Libertadores este año. De ahí a que la gane no lo sé y te voy a decir por qué la va a jugar. Boca el año pasado, si le ganaba a Corinthians era finalista. Somos Boca, muchachos ¿Qué les pasa? A Gabigol le arranco las piernas, me hago un colgante con la tibia de Gabigol. ¿Se ablandaron muchachos? Yo me fui de Boca y era Esparta. ¿Ahora qué es? ¿Es la ciudad de los pitufos? Son brasileros, eh. Saltan como langostas. ¿A quién se comió Flamengo?", soltó Fantino al aire de Neura Radio.

Los dichos del ex conductor de la señal de ESPN llamaron la atención, ya que apuntó directamente contra el delantero que se destacó en gran parte del último certamen, como también en 2019 en la final contra River. Además, en su pronóstico dejó en claro que los del "Negro" Ibarra llegarán lejos y que sueña con el regreso del "Xeneize" al plano internacional.

Fantino destrozó a Mariano Closs por las críticas contra Scaloni

Alejandro Fantino recordó las palabras de Mariano Closs contra Lionel Scaloni y la Selección y lo cruzó: "Yo lo escuché en algunos periodistas. Lo rompían en pedazos a Tapia. 'Es momento de sacar al joven inexperto'. Nombre y apellido: Mariano Closs. Porque el 'Pollo' Vignolo puede haber hecho alguna cosa, pero a todos se nos escapa algo así. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Al 'Pollo' se le escapó, es perdonable. Todos tenemos una de esas en el placar. Ahora, la tuya Marianito, no".

Por otro lado, el conductor también defendió a Claudio "Chiqui" Tapia y sostuvo: "Cuando vos al aire en los relatos de ESPN decías 'El joven inexperto. Es momento de que recapaciten y piensen'. Esa la pensaste, ahí fuiste a buscar la cabeza de Scaloni, fuiste a tocarlo a Tapia. Creo que tenés todo el derecho del mundo de haber pensado que no era el mejor técnico Scaloni para la Selección y se respeta. Todos tenemos una opinión y si estamos equivocados hay que bancarla y está todo bien. Pero a Tapia le iban a buscar el cuello".