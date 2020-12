El conductor de ESPN se quedó sin palabras.

El periodista Sebastián Pollo Vignolo fue sorprendido por una reacción inesperada. Al aire de ESPN, donde es conductor de F90, el cordobés reveló una charla que mantuvo con un ex futbolista de River Plate que supo ser dirigido por Marcelo Gallardo. Y en medio de su relato, hizo hincapié en una frase que le quedó en la cabeza y que lo dejó sin palabras al momento de escucharla: "Llega un momento en el que no lo aguantás más".

"Te pone bien arriba pero te exige de la misma forma. Pero llega un momento que no lo aguantás más y necesitás irte. Si aguantás te pone en la Selección, primer nivel. Pero llega un momento que no aguantás más y empezás a bajar", fueron las palabras que, según Vignolo, este protagonista le manifestó fuera de cámara. Sin revelar su nombre, el Pollo aseguró que el mismo se trata de una de las grandes figuras que River tuvo en los últimos años.

Descartando uno de los nombres que partió recientemente del Millonario, Vignolo aseguró: "Este jugador le dio muchas alegrías a River. Y es más, no sé si no se fue medio tironeado, no se fue bien. No es Juanfer Quintero. Probablemente al colombiano le haya pasado lo mismo, llega un momento que se saturan, que el jugador dice 'basta'. Y Gallardo cuando ve que ya bajaste la guardia, listo, que se vaya".

Sabida es la exigencia que Marcelo Gallardo le impregna a sus futbolistas en cada entrenamiento, ya que la intensidad de los mismos tienen similitudes con el nivel de juego que exhibe River en los partidos oficiales. No es casualidad que el Pollo Vignolo haya obtenido esta respuesta por parte de una estrella que, según él, le dio muchas alegrías al club de Núñez.

Vignolo y una broma nefasta al presidente de Boca

El periodista Sebastián Pollo Vignolo realizó una broma nefasta en la que invocó el nombre de Jorge Amor Ameal (presidente de Boca) para burlarse del ex árbitro argentino Ángel Sánchez. En la edición vespertina de F90 (90 minutos de fútbol), el conductor del ciclo televisivo se cruzó al aire con quien fue uno de los jueces más importantes del fútbol argentino durante la década de 1990. Instantáneamente, el cordobés realizó un desafortunado comentario sobre la apariencia física de su interlocutor: "Te vimos un poco gordito".

"Angelito, estamos en vivo. ¿Te puedo decir algo? Te vimos un poco gordito", fueron las palabras de Vignolo. Por su parte, Sánchez le contestó: "Lo que pasa es que la cuarentena me liquidó, vos porque laburás, yo tengo que estar en casa. Además, la televisión engorda". Fue en ese preciso instante en que el Pollo, de forma inesperada, invocó el nombre del presidente xeneize que nada tenía que ver en la charla: "Te genera mucha ansiedad esto. Te confundimos con Ameal".