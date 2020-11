La periodista enfureció y se expresó en las redes sociales.

La periodista Morena Beltrán destrozó el programa de Martín Liberman en FM Late. Luego de escuchar al panelista Luis Gasulla refiriéndose a sus colegas mujeres de forma despectiva, ella lanzó en sus redes sociales un contundente descargo. "Primates", fue el calificativo que decidió utilizar la estrella de ESPN, manifestando su enojo. Ahora bien, ¿qué fue lo que la molestó?

En Liberman en línea, el periodista Luis Gasulla cuestionó el arribo de las mujeres al plano del periodismo deportivo con una lamentable frase: "Me da la sensación de que están ahí por ser mujeres, por ser bellas y tener contactos. Al momento de escuchar sus argumentos, y qué se yo... Pongo al basurero de acá a la vuelta y tiene mejores argumentos para explicar el fútbol".

El comentario en el programa de Liberman que generó la bronca de Morena Beltrán

El comentario de Gasulla generó el fastidio de Morena Beltrán, quien rápidamente se expresó en su cuenta de Twitter ante semejante barbaridad. "¿Qué hacemos con estos primates? De verdad pregunto", lanzó la panelista de F90 (90 minutos de fútbol). Su comentario generó una ola de likes y el apoyo de cientos de usuarios que se pusieron del lado de la joven.

Actualmente, Morena Beltrán es una de las analistas de fútbol más reconocidas de la República Argentina y tiene una visión de juego que no muchos periodistas poseen. Lo cierto es que ella es una de las caras visibles de una lucha por la igualdad de género que, a veces, presenta escenarios como este: palabras misóginas y machistas por parte de colegas que no tienen ningún tipo de tapujos en expresarse de esta forma lamentable al aire.

Morena Beltrán dejó en ridículo al Pollo Vignolo por el caso Villa

La periodista Morena Beltrán es una de las revelaciones del año 2020. Con un poder de análisis brillante y conceptos realmente claros al momento de hablar de fútbol, es también una de las abanderadas de la igualdad de género y la inclusión en un ambiente tan machista como lo es el deporte. Es por esta situación que, en 90 minutos de fútbol, la panelista lanzó un comentario que dejó en ridículo al Pollo Vignolo mientras analizaban el caso de Sebastián Villa.

Luego del intercambio de mensajes entre el jugador de Boca Juniors y su ex pareja Daniela Cortés, el Pollo Vignolo lanzó al aire: "¿Boca podría usarlo? Sí. Boca podría haber actuado al revés. Podría haber dicho: 'La verdad, para nosotros (Villa) es inocente hasta que se demuestre lo contrario'. Entendiendo lo sensible que es el tema, lo corrió del tema. Boca institución ve que las partes, no la justicia, tienen otro diálogo. Hay una figura de perdón que manifestó la señorita en sus redes. Y creo que la señorita, que es la novia, pidió que no le corten la libertad de trabajo. No sé si sería retroceder".

"No cambió la situación, perdonar es avalar que pasó. Si vos querés ir en contra de la violencia, vos tenés que sostener la decisión. Acá Daniela no está diciendo que no ocurrió el hecho, dice que ocurrió y que lo perdona. Boca tomó esa decisión, se la aplaudió por una cuestión más ética y moral que legal, entonces no tiene sentido que ahora retroceda", enfatizó Morena Beltrán, claramente molesta con la situación que permitiría el regreso de Sebastián Villa a los partidos oficiales con Boca Juniors.