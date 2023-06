El TC planea un histórico y polémico cambio en los autos para 2024

El TC debate acerca de un cambio en los autos que sería histórico y muy polémico de cara a 2024. En plena temporada 2023 con todas las marcas en disputa todavía por un nuevo título, la máxima categoría del automovilismo argentino desató un debate interminable entre los fanáticos, tanto en los circuitos como en las redes sociales.

La idea de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera) es renovar los históricos modelos de los coches de las últimas décadas, en un certamen que se creó allá por agosto de 1937. De esta manera, se podrían ir alternando con los tradicionales Ford Falcon, Coupé Chevy, Dodge Cherokee y Torino Cherokee. Sin embargo, por haberse sumado recién en 2022 y tratarse de un vehículo moderno, el único que se salvaría de la renovación es el Toyota Camry XV70.

El TC podría cambiar los autos históricos para 2024

De acuerdo con la información del portal especializado Campeones, una reunión entre los principales integrantes de la ACTC podría marcar un quiebre en la competición. De hecho, comunicaron que "el área técnica de la categoría, que encabeza el ingeniero Alejandro Iuliano, presentó el proyecto ante distintos ingenieros de los equipos".

Con relación a los probables reemplazos en los coches, puntualizaron que "se empezó a trabajar para delinear el primer prototipo" y que "se definieron criterios de trabajo sobre los modelos (Chevrolet) Camaro y (Ford) Mustang". De hecho, especularon con que "una vez que la categoría tenga los elementos en el país, en 90 días se podría tener listo el prototipo pensando en la temporada 2024".

No obstante, la idea no es directamente reemplazar a los viejos modelos por los modernos, sino ir alternando la Chevy con el Camaro y el Falcon con el Mustang, por ejemplo. Después, será tarea de cada equipo convencer a los pilotos de adaptarse a manejar otro vehículo aunque sea con la misma marca. Si bien el plan también contempla a Dodge y a Torino, que tiene al vigente campeón José Manuel Urcera entre sus filas, aún no trascendieron cuáles serán los modelos en esos casos.

La alarma se encendió en las autoridades del torneo por la disminución en la cantidad de hinchas que asisten a los autódromos, debido principalmente a las variantes permanentes en el reglamento y a las carreras "aburridas" que suelen darse: la mayoría de los circuitos no tienen los lugares suficientes de sobrepaso como para que las competencias sean más entretenidas. Y los ingresos permanentes del Pace Card (Auto de Seguridad) también atentan contra el espectáculo porque obligan a interrumpir las carreras en demasiadas ocasiones.

¿Los nuevos autos del TC en los próximos años?

En la entrevista con Campeones, Iuliano confirmó que "se definieron cuestiones básicas para trabajar" y sostuvo que, de no mediar retrasos por factores externos como la importación de los materiales necesarios, "la idea es arrancar el año próximo con un prototipo de cada auto". También participaron del debate otros ingenieros y mecánicos destacados de la competición de las distintas marcas, como Walter Alifraco, Federico Raffo, Carlos Serpero, Christian Kissling, Guillermo Cruzzetti y Carlos Caunedo.

El calendario del TC en 2023: todas las carreras que faltan

Fecha 8 – 2 de julio en Posadas, Misiones.

en Posadas, Misiones. Fecha 9 – 23 de julio en El Villicum, San Juan.

en El Villicum, San Juan. Fecha 10 – 20 de agosto en el Oscar y Juan Gálvez la Ciudad de Buenos Aires.

en el Oscar y Juan Gálvez la Ciudad de Buenos Aires. Fecha 11 – 17 de septiembre - A confirmar.

- A confirmar. Fecha 12 – 1° de octubre - A confirmar.

- A confirmar. Fecha 13 – 29 de octubre - A confirmar.

- A confirmar. Fecha 14 – 12 de noviembre en Toay, La Pampa.

en Toay, La Pampa. Fecha 15 – 3 de diciembre en El Villicum, San Juan.

La tabla histórica de títulos del TC