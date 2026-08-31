Tagliafico es pretendido por un gigante de Europa y tomó una decisión pensando en Independiente

La Juventus tiene en la mira a Nicolás Tagliafico para reforzar su defensa en el lateral izquierdo, justo cuando la posible salida de Juan Cabal al Atalanta toma fuerza. De esta forma Tagliafico podría ir a jugar a la Juventus y ser parte del la Vecchia Signora.

El lateral argentino, que hoy juega en el Olympique de Lyon, fue presentado formalmente a los directivos turineses, quienes reaccionaron con interés. La propuesta que seduce a Juventus es clara: un jugador con experiencia en el fútbol europeo, contrato vigente hasta junio de 2027 y un costo accesible, ya que Lyon podría dejarlo ir sin exigir una suma elevada.









Por el momento, no hay una oferta formal, sino un primer acercamiento para evaluar la posibilidad de la transferencia. Tagliafico, nacido el 31 de agosto de 1992 en Rafael Calzada, Buenos Aires, se consolidó en Europa con el Ajax entre 2018 y 2022, antes de pasar al Lyon, donde mantiene un rendimiento estable en la Ligue 1. Además, el defensor formó parte del plantel argentino que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022. Su trayectoria y continuidad a sus 33 años, que cumplirá 34 este lunes, lo colocan en un grupo selecto de jugadores con experiencia y calidad.

El Lyon quedó fuera de la Champions League tras perder en los playoffs con el Fenerbahçe, lo que afectó sus ingresos y abrió la puerta para negociar salidas. En ese contexto, la salida de Tagliafico antes de que finalice su contrato es una opción viable, aunque su rol clave en el vestuario hace que la negociación sea compleja y no se resuelva en pocas horas.

Lo más llamativo es que el propio Tagliafico pidió que el contato -en todo caso- sea de dos años porque tiene en el horizonte la idea de volver a Argentina y ser parte de Independiente; uno de los clubes donde jugó en el país