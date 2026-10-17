Emiliano "Dibu" Martínez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir una fractura de mandíbula durante el partido entre Chelsea y Everton. El fuerte choque lo obligó a abandonar el campo y pasar por el quirófano este sábado, confirmaron desde el entorno del arquero.

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El incidente ocurrió durante el encuentro, cuando un impacto directo en la mandíbula del portero generó una interrupción del juego para que recibiera atención médica urgente. A pesar de la gravedad inicial, Martínez se mantiene consciente y hospitalizado, con estudios de cabeza, cuello y espalda que arrojaron resultados favorables.

Sin embargo, debido a la fractura detectada, los médicos consideraron indispensable la cirugía. La recuperación demandará un tiempo importante, ya que se estima que el guardameta estará alejado de las canchas por al menos 40 días, lo que impactará tanto en su club, Chelsea, como en la selección argentina.

Por el momento, no se han confirmado detalles precisos sobre el proceso postoperatorio ni la fecha exacta de su regreso, aunque se espera que en los próximos días se brinden novedades sobre su evolución y el tratamiento que seguirá para volver a la actividad.

Este golpe representa un duro golpe para ambos equipos, que deberán reorganizar sus planteles mientras el Dibu se recupera de esta lesión que lo mantendrá alejado por un tiempo considerable.