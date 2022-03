Lucas Pratto dio su candidato para el Superclásico con un chiste de Los Simpson: "Son asesinos"

Lucas Pratto brindó una entrevista al programa Paren la mano y dio su candidato para el Superclásico entre River y Boca utilizando una escena de Los Simpson como ejemplo.

Lucas Pratto brindó una entrevista al ciclo radial Paren la mano, emitido en Vorterix y conducido por Luquitas Rodríguez. En la misma, habló del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors que se disputará el domingo 20 de marzo desde las 19:00 en el Estadio Monumental. El "Oso" dio su candidato de cara al trascendental encuentro de la Copa de la Liga Profesional y ejemplificó su idea nombrando una escena icónica de un capítulo de Los Simpson.

El delantero autor de dos goles en la serie de la final en la Copa Libertadores 2018 que el "Millonario" le ganó al "Xeneize" en Madrid, no dudó en hablar sobre quien él considera que se llevará los tres puntos de Núñez. Por otro lado, el atacante de Vélez Sarsfield dejó un palito para su colega Darío Benedetto en la previa del duelo. De esta manera, le puso picante a lo que será el enfrentamiento entre los de Marcelo Gallardo y el equipo de Sebastián Battaglia.

"Quiero que gane River, aunque Boca levantó un poquito en este último partido y cambió la imagen. Pero para mí el favorito es River", sentenció Pratto teniendo en cuenta el estilo de juego que tiene el elenco del "Muñeco". Además, tuvo en cuenta lo que fue la victoria boquense por la mínima ante Estudiantes de La Plata, a quien le sacó el invicto en la sexta fecha del torneo.

Y agregó: "Es otro tipo de equipo, son asesinos. Van y van y van, y yo los miro y digo '¿Cómo juegan tanto estos tipos? ¿Qué les pasa?' Es como el 'Ya déjalo' de Krusty". Con esto hizo referencia a una escena de Los Simpson en la que Homero -vestido de Krusty- golpea al "ladrón de hamburguesas" y uno de los niños presentes esboza: "Ya déjalo, está muerto". La comparación con la "Banda" es por la presión y el ataque que ejerce en el campo de juego con sus rivales.

El palito de Lucas Pratto a Darío Benedetto

En la entrevista, el "Oso" recordó un hecho que se dio entre el "Pipa" y el "Pulpo" Diego González en un Boca vs. Racing. El delantero "Xeneize" le dijo a su actual compañero que si él quería lo compraba y lo ponía a jugar en el patio de su casa. El atacante del "Fortín" dijo sobre esto: "Ponele que yo jugaba contra Central Córdoba de Santiago del Estero estando en River y le digo a uno de ellos 'si quiero te compro'. No me gusta, en ningún aspecto de la vida y menos en el fútbol".

"Hay muchas puteadas entre delanteros y defensores, cuando era más chico entraba en esa, pero ahora la verdad que no. Me enoja cuando los jugadores me dicen cosas feas, tipo 'cornudo' o 'rengo'. Son cosas que siguen pasando, aunque menos que antes", concluyó Pratto.