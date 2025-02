Superbowl: quén va a cantar en el show del mediotiempo en el partido de Chiefs vs Eagles

El Super Bowl LIX se prepara para ser uno de los eventos deportivos más importantes del año. La edición número 59 del campeonato de la NFL promete sorprender tanto por su competencia deportiva como por su tradicional show de medio tiempo, que este año tendrá como protagonista a una de las figuras más destacadas del hip-hop contemporáneo.

¿Cuándo es el SuperBowl 2025?

El Super Bowl LIX se disputará el domingo 9 de febrero en el imponente estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. Para los espectadores argentinos, el partido comenzará a las 20:30 horas. Y se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Fox Sports. Para quienes prefieren las plataformas digitales, el encuentro estará disponible en streaming mediante Disney+ y NFL Game Pass, garantizando múltiples opciones para no perderse ningún detalle.

El escenario elegido para esta edición, el Caesars Superdome, albergará el Super Bowl por octava vez en su historia, consolidándose como uno de los estadios más emblemáticos del fútbol americano. Con capacidad para 75.000 espectadores, el recinto promete crear una atmósfera electrizante para este evento histórico.

El evento no solo marca un hito en el calendario deportivo estadounidense, sino que también representa una plataforma única para la música y el entretenimiento. Con una audiencia que supera los 120 millones de espectadores solo en Estados Unidos, el show de medio tiempo se ha convertido en uno de los espacios más codiciados para los artistas internacionales.

¿Quiénes cantarán y como será el show de medio tiempo?

Kendrick Lamar será el protagonista principal del esperado show de medio tiempo, marcando su debut como artista principal después de su memorable participación en 2022 junto a Dr. Dre, Eminem y Snoop Dogg. El rapero californiano, ganador de 17 premios Grammy y un premio Pulitzer, promete transformar los icónicos 12 minutos del espectáculo en un momento inolvidable.

La ceremonia inicial contará con un destacado lineup de artistas. Jon Batiste interpretará el himno nacional, mientras que Lauren Daigle y el músico de jazz Trombone Shorty presentarán "America the Beautiful". La talentosa vocalista de R&B Ledisi completará el programa con su interpretación de "Lift Every Voice and Sing".

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espacios publicitarios más cotizados de la televisión mundial. El espectáculo del año pasado, protagonizado por Usher, estableció un récord de audiencia con 123,4 millones de espectadores, superando la marca previa de Rihanna que alcanzó los 121 millones.

Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL, destacó la influencia única de Kendrick Lamar en la música y la cultura contemporánea. Con éxitos como "Like That" y "Not Like Us", que lideraron el Billboard Hot 100 Chart, y más de 80 millones de oyentes en Spotify, Lamar llega al Super Bowl en el punto más alto de su carrera, prometiendo un espectáculo que redefinirá los estándares del hip-hop en el evento deportivo más importante del año.