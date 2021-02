Los cinco recitales más impactantes en la historia del SuperBowl

Los mejores recitales de medio tiempo del SuperBowl.

El SuperBowl es uno de los eventos más importantes y esperados de los Estados Unidos. Se trata del principal campeonato profesional de fútbol americano en el país, pero hay una característica fundamental que hace que la experiencia del SuperBowl sea un éxito cada año: los halftime shows o espectáculos de medio tiempo.

No son cualquier show, sino que desde la National Football League (NFL) cada año buscan convocar a los cantantes y grupos más populares del momento para que brinden un espectáculo único y con un nivel de producción sorprendente, con un presupuesto muy superior al de cualquier actuación realizada en otras circunstancias.

En la edición del 2021, que será este 7 de febrero, se presentará en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa (Florida) el artista canadiense The Weeknd, quien se sabe que tendrá a varios invitados en medio de su recital, aunque todavía no se confirmaron los nombres.

Por las 54 ediciones del evento pasaron cualquier cantidad de estrellas de la música tales como Michael Jackson (1993), Madonna (2012) y los Rolling Stones (2006). Aquí destacamos los cinco shows más impresionantes del SuperBowl a lo largo de la historia.

Los cinco mejores shows del SuperBowl

U2 (2002)

Con solo dos canciones, U2 logró hacer un show muy emotivo, en el que se le rindió homenaje a las víctimas de la caída de las Torres Gemelas, que había sido a tan solo cinco meses de esta edición del SuperBowl. Bono ingresó al estadio de New Orleans caminando por en medio de la gente cantando "Beautiful Day". Luego, se reflejaron los nombres de los fallecidos el 11 de septiembre de 2001 en una pantalla mientras banderas de Estados Unidos decoraban el show.

Prince (2007)

El clima no lo acompañó, pero lejos de perjudicarlo, Prince se hizo cargo de hacer uno de los espectáculos de medio tiempo del SuperBowl más recordados en la historia. El show comenzó con el power de "We will rock you" de Queen. Una explosión marcó la entrada del cantante, que continuó con las canciones de su autoría "Let's Go Crazy", "1999" y "Baby I'm A Star". Con una gigantezca orquesta, hizo covers de "Proud Mary", de Creedence Clearwater Revival y de "All Along The Watchtower", de Bob Dylan y cerró con la cereza del postre: Purple Rain bajo la lluvia.

Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers (2014)

El recital que brindó Bruno Mars dejó boquiabierto a todos. Primero, viajó por el escenario con un solo de batería irreal. Fuegos artificiales dorados acompañaron su performance con una banda completísima y los famosos pasos de baile del cantante. El estadio se cayó abajo cuando Mars comenzó a cantar "Give it away now" y le dio la bienvenida a los Red Hot Chili Peppers, que cantaron junto a él esta canción.

Katy Perry (2015)

Ya con el ingreso en un león gigante para interpretar "Roar", Katy Perry irrumpió en el escenario dejando en claro que daría un show excéntrico y a la altura de lo que siempre son sus propuestas. Y así fue: tiburones bailando, nubes flotando, un ajedrez gigante y la participación especial de Lenny Kravitz y Missy Elliot hicieron que sea un espectáculo super completo y uno de los más aplaudidos por la audiencia.

Lady Gaga (2017)

Lady Gaga se tiró en un arnés y voló por el estadio. Con solo eso, se puede entender cuál fue la magnitud de su show. La artista estadounidense hizo un mix de sus hits más conocidos, como "Poker Face", "Bad Romance" y "Telephone", con un espectáculo de luces impactante (en el que el público colaboró). También bailó, tocó el piano y dejó en claro su postura contra el gobierno del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, cuando cantó las estrofas dos clásicos americanos como son "God Bless America" y "This Land Is Your Land" al principio del show.