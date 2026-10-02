Sorpresa en River por lo que le espera en el futuro a Lucas Martínez Quarta

Uno de los integrantes del plantel de River que se encuentra en la mira de los hinchas en cada uno de los partidos es Lucas Martínez Quarta, debido a que su rendimiento se encuentra lejos de ser el esperado y lo responsabilizan de ser el culpable de alguno de los goles que le marcan al equipo. Es por ello que de cara al próximo mercado de pases se habría tomado una importante decisión.

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"Es muy probable que se le busque una salida a Martínez Quarta en el próximo mercado", expresó el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. Hay que recordar que en el cierre de la última ventana de transferencias, el defensor recibió una propuesta del Al-Sadd para marcharse y sufrir un cambio deportivo más que importante, pero también en lo salarial con uno que es imposible de percibir en el fútbol argentino.

Sin embargo, el defensor prefirió quedarse en River y seguir apostando a una mejora de su rendimiento. Además de que cuenta con el respaldo de Leonardo Ponzio mientras dura su permanencia como entrenador del primer equipo. “Al Chino lo veo bien. Yo también lo viví en carne propia, que a veces no salgan las cosas. Son momentos”, expresó en una de sus últimas conferencias de prensa cuando le consultaron sobre la chance de lo que pueda reemplazar.

Aunque los hinchas no dejan de mostrarse fastidiosos en las redes sociales y son muy puntillosos con cada una de las intervenciones de Martínez Quarta en los partidos que a River le toca afrontar. También es necesario marcar que el defensor en determinadas ocasiones suele cometer algunos errores que son bastante complicados de revertir o que culminan con la pelota besando la red.

Es por ello que desde River entienden que Martínez Quarta habría cumplido un ciclo vistiendo la camiseta y dejarlo en el banco de suplentes a su edad sería cortarle la carrera. Por ende, es muy probable que el Club se encuentre abierto a escuchar propuestas cuando el mercado de pases de verano quede activo en los primeros días de la temporada 2027.

Los otros jugadores a vender en enero

Por otro lado, se debe considerar que River se encuentra considerando que Martínez Quarta no es el único jugador que se marchará en el mercado de pases de verano. Otro defensor que podría seguir sus pasos es Lautaro Rivero, que también perdió el apoyo de los hinchas por su bajo rendimiento. En esta oportunidad, el jugador entiende que lo mejor es salir para probar nuevos aires y no se descarta que sea transferido a Brasil o a algún equipo de México.

Otro de los candidatos a marcharse es Santiago Beltrán, que se encuentra en la mira de varios equipos de Europa que llaman de manera constante para preguntar condiciones sobre su ficha. En este caso, el Millonario trabaja para renovarle el contrato y así poder incrementar la cláusula de rescisión que se encuentra fijada en 25 millones de euros. Además de que su vínculo culmina el próximo 31 de diciembre de la temporada 2027. Ante una posible salida, ya se estudian nombres como los de Agustín Rossi y Yassine Bounou para reemplazar al joven arquero.