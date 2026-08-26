El plantel de Boca Juniors atraviesa horas de definiciones tras la lesión que afectó al futbolista Tomás Aranda. Durante la emisión del programa ESPN F90 por la pantalla de ESPN, el cronista Diego Monroig y el panelista Chavo Fucks revelaron cuál es la principal alternativa que maneja el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena para suplir la baja en el mediocampo: la incorporación del juvenil Lautaro Bianco a las prácticas del equipo principal.

Según informó Monroig desde el predio del club, Bianco se perfila para dar el salto y comenzar a trabajar de manera inmediata bajo las órdenes del entrenador. El futbolista de 18 años, que se desempeña habitualmente como titular en la división reserva dirigida por Mariano Herrón, venía siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico antes de que se presentara esta vacante en el plantel superior.

El perfil futbolístico de Lautaro Bianco

A la hora de definir las cualidades del juvenil, Monroig remarcó que se trata de un jugador con un estilo particular dentro del campo de juego. "Bianco es un enganche con otro ritmo que Aranda, tal vez más gambeteador, tal vez con más gol que Aranda", explicó el periodista durante el debate al aire sobre el potencial del volante.

Además, el cronista puntualizó que el enganche es un año menor que Aranda y que, si bien cuenta con escaso rodaje previo con los profesionales, sus condiciones llamaron la atención del cuerpo técnico de Primera. "Es un jugador bárbaro, pero que todavía ha entrenado muy poquito en primera, que Arruabarrena ya lo seguía y lo venía viendo", añadió Monroig respecto a los antecedentes del futbolista en las categorías juveniles.

El debate táctico y las opciones del equipo

Durante la charla en el estudio, Fucks y Monroig analizaron cómo impactaría la elección del reemplazante en la estructura del conjunto xeneize. En la discusión surgieron alternativas como Sebastián Villa, Palacio o Velasco, aunque se advirtió que apelar a ciertas variantes obligaría a modificar el dibujo táctico habitual. "Pasa que si juega Villa tiene que cambiar el esquema", se señaló durante el intercambio sobre las distintas opciones ofensivas.

Frente a ese escenario, la figura de un enganche natural como Bianco permitiría sostener la propuesta futbolística sin necesidad de retocar el sistema táctico general. Mientras el plantel profesional evalúa los pasos a seguir, el juvenil tenía pautada su participación como titular en el encuentro de reserva frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, a la espera de sumarse de forma definitiva a la rutina de Primera.

Próximos pasos en la Primera División

La expectativa dentro del club radica en la adaptación progresiva del juvenil al ritmo de la máxima categoría. Según los datos aportados por la cobertura televisiva, la intención principal pasa por integrarlo de inmediato a los entrenamientos matutinos para evaluar su respuesta física y técnica.

"Seguramente a partir de mañana está aquí con la primera división para no sé si estar convocado ya, pero sí para empezar a trabajar con el equipo", concluyó Monroig sobre la inminente citación del mediocampista de 18 años.