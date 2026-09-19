Sorpresa en Boca: por qué Enner Valencia no juega ante San Lorenzo y fue descartado

Enner Valencia no fue convocado por Boca para enfrentar a San Lorenzo: Arruabarrena tomó la decisión para evitar problemas anteriores.

Boca Juniors afrontará este domingo un clásico clave ante San Lorenzo con una ausencia que llamó la atención. Se trata de Enner Valencia, que quedó afuera de la lista de convocados por decisión de Rodolfo Arruabarrena por una combinación de motivos reglamentarios y futbolísticos.

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La ausencia de Valencia es una de las principales novedades de Boca para el partido frente a San Lorenzo, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura y que se disputará este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro.

El primer motivo está relacionado con lo ocurrido recientemente en la Copa Argentina. Boca busca evitar que vuelva a repetirse el inconveniente que tuvo ante Vélez, cuando incluyó seis extranjeros en la planilla de un partido en el que el reglamento permite un máximo de cinco.

Aquella situación derivó en un reclamo formal presentado por el conjunto de Liniers, que todavía aguarda una resolución del Tribunal de Disciplina. Por eso, para este clásico, el cuerpo técnico decidió utilizar de otra manera los cupos disponibles.

Los cinco extranjeros que eligió Arruabarrena

Para visitar a San Lorenzo, Boca ocupará los cinco lugares permitidos con futbolistas que, en principio, tienen prioridad para el entrenador. La lista está conformada por Álvaro Montero y Sebastián Villa, ambos colombianos; Lozano, de Uruguay; Carlos Palacios, de Chile; y Ángel Romero, de Paraguay.

Con esa elección, Valencia quedó fuera de la convocatoria pese a ser uno de los nombres de mayor peso que llegó al club durante el último mercado de pases. Pero el límite reglamentario no es la única explicación.

El Vasco tampoco lo ve en su mejor nivel

Existe un segundo factor que fue determinante para la decisión. Desde el punto de vista futbolístico, Arruabarrena todavía considera que Valencia no alcanzó su mejor versión desde su llegada a Boca.

Por ese motivo, el entrenador optó por priorizar a los otros cinco extranjeros disponibles para el clásico contra San Lorenzo. La decisión no responde únicamente a la necesidad de cumplir con el reglamento, sino también a una evaluación del rendimiento actual del delantero.

La situación expone, además, que Enner todavía no consiguió consolidarse como titular en Boca. El atacante de 36 años arribó después del Mundial como uno de los refuerzos importantes del mercado. Sin embargo, su participación hasta ahora estuvo lejos de transformarse en una presencia fija dentro del equipo.

Rodrigo Bacidalupe, la alternativa para el ataque

La ausencia de Valencia también abre espacio para un juvenil. Rodrigo Bacidalupe, de apenas 19 años, será el delantero suplente ante San Lorenzo.

El atacante ya tuvo su debut en la Primera de Boca. Su estreno se produjo apenas una semana atrás, cuando ingresó por Ángel Romero durante los últimos minutos de la victoria por 3-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora tendrá una nueva oportunidad de formar parte de una convocatoria importante, esta vez para un clásico en el Nuevo Gasómetro.

Boca llega con el envión de la Copa Sudamericana

La decisión sobre Valencia se produce en un momento particular para Boca. El equipo viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana después de empatar 1-1 contra São Paulo en el Morumbí.

El Xeneize había ganado 1-0 en el encuentro de ida y logró sostener la ventaja en Brasil para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Arruabarrena tendría previsto mantener la formación utilizada en territorio brasileño, con la intención de continuar sumando puntos en el campeonato local.

Uno de los grandes objetivos de Boca pasa por la tabla anual, ya que el club busca acercarse a los equipos que actualmente ocupan las posiciones de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

¿Qué pasó con Enner Valencia en los últimos partidos?

El delantero ecuatoriano tuvo algunos minutos en el duelo contra São Paulo. Entró en el tramo final, cuando apenas quedaban cinco minutos de partido, aunque no logró tener demasiada influencia en el juego.

Su llegada a Boca había generado expectativas por su experiencia y trayectoria. Sin embargo, hasta el momento no pudo adueñarse de un lugar entre los once titulares.

Valencia debutó con la camiseta azul y oro durante la Copa Sudamericana, cuando ingresó en la última media hora frente a Recoleta, en Paraguay. Después fue titular ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Central Córdoba. Precisamente frente al conjunto santiagueño consiguió su único gol desde que llegó a Boca.

Cuándo juegan Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo correspondiente a la décima fecha del campeonato tendrá lugar este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro a partir de las 14.45. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max. Con respecto al historial, el "Ciclón" lo lidera con 83 triunfos, mientras que el "Xeneize" suma 77 y empataron en 53 oportunidades de las 210 en las que jugaron.

La formación probable de Boca para jugar el clásico contra San Lorenzo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel, Leonel Flores o Sebastián Villa.