Sorprendió a todos: la joya de Boca que en ESPN compararon con Lisandro Martínez

El triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 ante San Pablo en el marco de la Copa Sudamericana no solo dejó una valiosa victoria en el plano deportivo, sino también la destacada actuación individual de uno de sus defensores juveniles. El rendimiento de Facundo Herrera generó repercusiones inmediatas y abrió un amplio debate en la televisión sobre su presente y su proyección en el primer equipo.

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En el piso de ESPN durante la emisión de F12, el conductor Mariano Closs junto a los panelistas Esteban Edul y Nicolás Distasio analizaron minuciosamente las jugadas del futbolista. Los periodistas hicieron foco en la madurez, la firmeza en la marca y la sobriedad que mostró ante uno de los rivales más exigentes del certamen continental.

Durante la revisión de las acciones del encuentro, los integrantes del ciclo deportivo remarcaron la personalidad del zaguero para responder en la alta competencia. En el debate señalaron que se trata de "un chico que está aprovechando sus oportunidades" y valoraron cómo se plantó desde los primeros minutos del partido frente al conjunto brasileño.

En ese sentido, en el piso de la señal deportiva coincidieron en que el duelo internacional representaba una prueba de fuego para el juvenil. "Ayer era un partido para que él demuestre también. Era una buena prueba por el rival. Jugó bárbaro", destacaron los panelistas al repasar sus intervenciones, recordando además que ya venía mostrando un nivel convincente en sus presentaciones previas.

Los especialistas hicieron hincapié en la firmeza del marcador central al momento del mano a mano y en su lectura táctica. "No tiene que haber más dudas. Es agresivo", afirmaron en el programa al evaluar la contundencia con la que disputó cada pelota dividida a lo largo de los noventa minutos.

La comparación con Lisandro Martínez y el estilo de juego

Uno de los momentos más destacados de la charla en F12 se produjo cuando los panelistas analizaron la templanza del defensor en cada cruce, remarcando que evita movimientos exagerados o ademanes innecesarios al momento de frenar los avances rivales. En ese tramo, surgió una comparación directa con una de las figuras de la Selección Argentina.

"¿Sabés una cosa que en este corte que vi? Viste que no son de esos jugadores ampulosos, te corta. ¿Viste Lisandro Martínez que te corta la jugada y él sigue después jugando?", plantearon en la mesa de debate para graficar la sencillez y la eficacia del futbolista en la última línea boquense. Frente a esa apreciación, la conclusión del equipo periodístico fue contundente: "Serio, es un jugador serio. Es un chico serio".

Asimismo, durante el intercambio mencionaron que esa misma seriedad y concentración ya había sido destacada en el ámbito del club como una de las virtudes principales del defensor para afrontar compromisos decisivos.

El debate en ESPN sobre la consolidación del zaguero

Hacia el final del segmento, la mesa ratificó el impacto que produce la aparición de Facundo Herrera como una variante sólida para la estructura defensiva de Boca Juniors. Mariano Closs y sus compañeros subrayaron la importancia de que los juveniles respondan con solvencia en compromisos de máxima exigencia internacional.

La actuación frente a San Pablo ratificó las buenas sensaciones generadas por el defensor, quien a base de concentración, quite limpio y regularidad comienza a ganar terreno en la consideración general del fútbol argentino.