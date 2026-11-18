Facundo Conte, una de las figuras históricas del vóley argentino y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sorprendió en redes. El exjugador participó de un retiro espiritual en las sierras de Córdoba junto a la tribu amazónica Yaguán-Uabá, donde hizo una ceremonia de ayahuasca. Con la cara todavía pintada, publicó un video en Instagram con un mensaje sobre la vulnerabilidad y el autoconocimiento.

{{{htmlAmp}}}

Conte lo contó en un video que subió a su perfil de Instagram. Con la cara todavía pintada, explicó dónde había estado y qué había vivido. "Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo. Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras", arrancó.

Según su relato, el retiro fue con la tribu Yaguán-Uabá, una comunidad amazónica que les pintó la cara con la tintura de una planta. "Hicimos una ceremonia de medicina amazónica, de la ayahuasca, que es una planta de poder", detalló.

Conte dejó de lado la imagen del atleta de élite y se mostró vulnerable. "Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme", reconoció. Y explicó por qué decidió hacerlo público: "Siento el llamado a hacerlo porque sé que no estoy solo, porque sé que vos no estás solo de ese lado".

El mensaje de Facundo Conte a sus seguidores

Conte aclaró que no invita a probar la ayahuasca. "Te invito a que te atrevas. Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís", planteó.

Sobre el final, habló del niño que dice estar dejando salir: "Yo estoy dejando salir al mío, que le gusta comunicarse, que le gusta amar, que le gusta poder ayudar a otros y ser un puente hermoso y amoroso".

Junto con el video, Conte subió un carrusel de fotos y grabaciones. En ellas aparece en las sierras cordobesas, tocando un instrumento musical y compartiendo la vida comunitaria del lugar.

Entre las imágenes también está la tapa de Manos que curan, un libro de sanación espiritual. Al pie, escribió una frase que resume su momento: "Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer".

Quién es Facundo Conte, el "Heredero" del vóley argentino

Es hijo de Hugo Conte, una leyenda del vóley mundial. El periodista y relator José Montesano lo bautizó "el Heredero", justamente por su padre. Debutó en Primera en la temporada 2005-2006 con Rosario Sonder, con el que ganó la Copa ACLAV a los 16 años. Después pasó a GEBA, donde llegó a compartir cancha con su papá.

En casi veinte años de carrera profesional ganó títulos en tres continentes:

Italia: la Challenge Cup con la Lube Macerata (2010-2011).

Polonia: con el Skra Bełchatów, la PlusLiga 2013-2014, la Supercopa 2014 y la Copa de Polonia 2016.

China: dos ligas con el Shanghai Golden Age.

Brasil: la Superliga 2018-2019 con Taubaté. Con el Sada Cruzeiro, el Sudamericano de Clubes 2020 y dos Copas de Brasil.

Argentina: dos Ligas con Ciudad Vóley.

Con la Selección argentina jugó cuatro Juegos Olímpicos. En Londres 2012 y Río 2016 terminó quinto. En los Panamericanos de Toronto 2015 ganó el oro y fue elegido MVP.

Su mejor momento llegó en Tokio 2020, que se jugó en 2021. En el partido por el bronce, Argentina le ganó 3-2 a Brasil y Conte hizo 21 puntos. Así repitió la medalla de Seúl 1988, la que había ganado su padre 33 años antes.

En 2023 también ganó el Sudamericano de Recife. Se despidió de la Selección en París 2024, tras la eliminación en primera ronda, y a fines de ese año dejó el vóley. Ahora, lejos de las canchas, su nueva etapa pasa por el autoconocimiento.