Simeone dejará a Álvarez en el banquillo del Atleti en medio de las negociaciones por su traspaso

FOTO DE ARCHIVO: Julian Álvarez, del Atlético de Madrid, durante un entrenamiento previo al partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Arsenal en el Emirates Stadium de Londres, Reino Unido

El ​Atlético de Madrid no contará con el delantero Julián Álvarez para su estreno en LaLiga contra ‌el Málaga, según ha declarado ‌este martes el entrenador Diego Simeone, ya que el argentino sigue envuelto en un tira y afloja con el Barcelona por su traspaso.

El jugador, de 26 años, cuyo fichaje por el Atlético supuso un coste de 75 millones de euros (86,8 millones de dólares) cuando ​llegó procedente del ⁠Manchester City en 2024, no ha ocultado su ‌deseo de marcharse.

Álvarez reveló durante el Mundial ⁠que había hablado con el ⁠club sobre un posible traspaso para "cumplir mi sueño", y los medios españoles vinculan fuertemente al Barcelona con esta situación.

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Sin embargo, ⁠el presidente del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, dijo ​que el club no aceptaría ni ‌siquiera 200 millones de euros ‌por un activo tan importante al que quieren ⁠conservar.

"Si el dueño del club tajantemente habla así, no ha lugar, es como los juicios. Está más que claro lo que expresó", declaró Simeone a los periodistas ​antes ‌del partido del miércoles.

"Nosotros nos ocupamos de lo deportivo, cuidando a la persona, al jugador, que esté en las mejores condiciones para que cuide el futbolista que es".

"En este partido no ⁠va a participar, espero que en estos días evolucione más y estemos más cerca de lo que queremos".

Álvarez ha marcado 49 goles en 106 partidos con el Atlético y Simeone espera que pueda jugar el partido en casa contra el Villarreal del domingo.

"Sigo pensando en lo que ‌dije en Corea (del Sur, durante la gira de pretemporada del Atlético). Yo me ocupo de la parte deportiva", añadió Simeone.

"Entiendo desde lo deportivo que tiene que tener un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor ‌manera al domingo".

"Necesitamos más entrenamientos con él. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual, armar un ‌equipo alrededor ⁠de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía, talento y lo que le dio ​al equipo en los dos años que estuvo acá".

(1 dólar = 0,8639 euros)

Con información de Reuters