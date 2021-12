Emocionante: Ruggeri reveló qué le dijo al Kun Agüero antes del debut en primera

Oscar Ruggeri habló en ESPN F90 acerca del momento en que Sergio "Kun" Agüero debutó en primera y las palabras que le dirigió como DT de Independiente.

La noticia del retiro de Sergio "Kun" Agüero del fútbol sin dudas fue una de las noticias más duras a nivel deportivo en 2021. La arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre lo marginó definitivamente del deporte. Oscar Ruggeri, quien fue su técnico en Independiente y lo hizo debutar en Primera, recordó en ESPN F90 aquel 5 de julio de 2003 y las palabras que le dijo antes de que ingresara al campo de juego.

Con esos minutos disputados ante San Lorenzo rompió con un récord que ostentaba Diego Armando Maradona. Con 15 años, un mes y tres días, el futbolista surgido de las inferiores del "Rojo" se calzaba la camiseta para comenzar a construir un enorme futuro. Poco tiempo después brilló en la Selección Argentina y emigró -por una suma histórica en el fútbol argentino- al Atlético de Madrid para romperla en Europa.

Durante el mencionado ciclo televisivo, el "Cabezón" habló del instante en el que le dijo al "Kun" que entraría a jugar y contó lo que sintió: "Yo lo veía tan chiquito, que ninguno de nosotros habíamos vivido eso, porque a mí me tocó con 17, y a los otros con 18, 19 o 20. Pero este era con 15, era raro, ya la carita. Pero el pibe estaba formado, abajo estaba muy bien".

Luego reveló las palabras que le transmitió: "Le dije que entrara, que yo no quería que haga nada táctico, que no corra a nadie. Que agarre la pelota y la pida. Que todos los caños y esas cosas que hacía en la práctica las quería ver ahora, con gente y con los grandes. Y el guacho me dijo que sí y entró. El cagazo que tenía en la cara... Y después lo hizo, mirá que lo marcaban tipos grosos eh", lanzó el campeón del mundo en 1986.

Cómo lo descubrió y el recibimiento de los mayores del plantel

"Un periodista en Independiente, cuando llego al club me hizo una entrevista y me dijo 'Cuando tengas tiempo andá a ver a un pibe en la octava'. Los dirigentes me dijeron lo mismo: 'tenemos una joya abajo que va a jugar en Primera'. Dije: el fin de semana voy a verlo. La agarraba, gambeteaba a todos y hacía el gol. A los pibitos de la edad de él les pegaba un baile. Lo llevé a entrenar con nosotros y un día le dije que lo iba a concentrar con la Primera".

Además reveló cómo lo ubicó en el plantel y lo último que le transmitió: "Yo lo dejo con los grandes, que lo recibieron bien. Si el pibe lo ven humilde y bien, lo van llevando. Si se hace el canchero lo limpian. No me metía porque quería que ellos lo incorporen. Ese día le dije, lo único que quiero es que te diviertas. No dejes de divertirte como lo hacías en tu división con los pibes. Vas a estar bien, te van a proteger los grandes y yo", aseguró.