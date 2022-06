El Kun Agüero volvió al fútbol en Miami a pesar de su problema cardíaco

Sergio "Kun" Agüero volvió a jugar al fútbol a pesar de su problema cardíaco y lo hizo con hinchas de River en Miami luego de festejar su cumpleaños.

Meses después de su retiro a raíz de la afección cardíaca que sufrió el 30 de octubre del 2021 en el Camp Nou, Sergio Agüero jugó nuevamente al fútbol a pesar del peligro que esto conllevaba. Los videos suyos moviéndose dentro de la cancha y participando activamente de un encuentro informal se viralizaron rápidamente en las redes y se conocieron más detalles al respecto.

El pasado mes de febrero del 2022, el propio "Kun" contó en Twitch lo que sentía al correr y sus dichos no fueron alentadores: "El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo. ¿Podré por lo menos correr un pique? Porque tengo miedo, corro y siento que se me están por salir los ojos. Siento el corazón que va al palo y ya no quiero ni correr, mejor me quedo stremeando, por si las moscas". Sin embargo, esta vez no le importó y entró a jugar.

Agüero se hizo presente en el Stadio Soccer de Estados Unidos junto a miembros de una filial de River Plate que residen en la mencionada ciudad. Con la camiseta 8 y el pantalón con el número 19 del Barcelona, el "Kun" se lució como en sus mejores tiempos en un encuentro que poco tuvo que ver con una competencia como las que estaba acostumbrado. Sin embargo, el exfutbolista de Independiente se expuso de manera peligrosa.

A pesar de esto último, se lo vio disfrutando de estar de nuevo adentro de una cancha de fútbol y tener contacto con la pelota, lo cual sin dudas fue importante después de tantos meses de inactividad. Por lo que se ve en distintos videos compartidos en las redes sociales, Agüero asistió a sus compañeros, pateó algunas veces al arco y hasta convirtió goles. Con esto, demostró que más allá de no jugar por tanto tiempo no perdió la magia que lo caracterizó.

La divertida cargada del Kun Agüero a Ibai Llanos por Mbappé

Sergio "Kun" Agüero subió un video a su cuenta de TikTok en el que cargó al streamer, Ibai Llanos. El motivo de la "gastada" fue por la decisión del delantero francés Kylian Mbappé de quedarse en el Paris Saint Germain luego del deseo del Real Madrid para contratarlo. Esto finalmente no se concretó, y el exjugador recordó antiguos diálogos con su amigo, quien días antes de la confirmación del atacante aseguró que se sumaría al "Merengue".

"¿Qué pasó Ibai? ¿Qué pasó con Mbappé? Te lo dije, boludo. Te lo dije", lanzó Agüero en el video publicado en TikTok. Con estas palabras, hizo referencia a los dichos del streamer español sobre el galo cuando se hablaba de su llegada al Real Madrid. La realidad es que Kylian renovó por tres años su vínculo con la institución francesa y la posibilidad de pasar al equipo de Carlo Ancelotti quedó cada vez más lejana.