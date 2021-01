Sergio "Kun" Agüero dio positivo de coronavirus

La segunda ola de coronavirus está arrasando en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, una nueva cepa volvió la pandemia todavía más contagiosa y nadie está a salvo. Por eso, los jugadores de la Premier League se someten a hisopados con frecuencia, para descartar contagios en los equipos y mantener el torneo controlado.

Sin embargo, no siempre funciona y hay jugadores que se contagiaron. El último en informarlo fue ni más ni menos que el delantero del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero. "Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose", escribió en su cuenta de Twitter.

El calvario que vivió Karina junto al Kun Agüero

Al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito reveló detalles desconocidos sobre la escandalosa separación entre Karina La Princesita y el Kun Agüero. Sin dar el nombre de su informante, el periodista de espectáculos deslizó que la cantante de cumbia ha sufrido un calvario realmente difícil al lado del futbolista que actualmente se desempeña en Manchester City de Inglaterra.

"Acá alguien que me escribe y dice que participó en esa etapa, me cuenta lo siguiente: 'En esa época en donde ella pasó a estar asesorada por el Kun y por su papá, lo único que les interesaba era que no usara minifalda y discutía con ella llamándola....'", aseguró Ángel de Brito, continuado de un movimiento de labios en el que se pudieron leer las letras P y U.

Si bien esta información no fue confirmada o desmentida por ninguna de las dos partes, Karina La Princesita se ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones sobre su separación aunque sin dar muchos detalles. Manteniendo la intimidad puertas adentro, la jurado del Cantando 2020 siempre optó por cuidar la imagen de quien fue su compañero de vida durante varios años.