Kun Aguero: la foto con la que Barcelona lo presentó como refuerzo

Barcelona anunció al Kun Agüero como nuevo refuerzo del club. El delantero, quien llegará tras brillar con Manchester City, jugará con su amigo Lionel Messi. Hasta cuándo tiene contrato.

Es un hecho. Luego de mucho tiempo de especulación, Sergio "El Kun" Agüero vestirá la camiseta de Barcelona y se dará el gusto de jugar con su amigo Lionel Messi. El crack de la Selección Argentina, quien se fue de Manchester City como ídolo absoluto, será presentado este lunes 31 de mayo en el club. Aun así, horas antes de su aparición oficial, la institución publicó una curiosa foto para darle la bienvenida.

Agüero, de 32 años, ya tuvo la oportunidad de jugar en el fútbol español. Entre 2006 y 2011, tiempo después de haberse destacado con Independiente, vistió la camiseta de Atlético de Madrid. Allí consiguió dos títulos (UEFA Europa League y Supercopa de la UEFA) y luego pasó al City, donde hizo historia: obtuvo 15 títulos, es el máximo goleador del club con 260 goles en 390 partidos oficiales.

Barcelona, que necesita recuperar la floja imagen que ha dejado tanto en la liga de España como así también en la Champions League, se aseguró a un jugador que puede ser fundamental en el frente de ataque del equipo. De hecho, hay un detalle sumamente clave en el traspaso de "El Kun" al elenco catalán: no debió pagar ni un centavo, ya que el goleador quedó libre al final de la temporada.

Cómo fue la curiosa presentación de "El Kun" Agüero como refuerzo de Barcelona

Con una pintura confeccionada por photoshop, "El Kun" Agüero fue presentado en las redes sociales de Barcelona, que además escribió: "Agueroooooooo". Por supuesto que esta noticia significa un gran mimo para Lionel Messi, que se quedará en la institución para tirar paredes con su mejor amigo del fútbol.

Hasta cuándo tiene contrato El Kun Agüero con Barcelona

Si bien todavía no estampó la firma, el contrato de Agüero con Barcelona estará vigente hasta la temporada 2022-23. En tanto, su cláusula de rescisión estará tasada en 100 millones de euros.

El llanto de Pep Guardiola tras la salida de El Kun Agüero del Manchester City

Tras la obtención de la Premier League, Pep Guardiola se mostró conmovido y expresó: "Es muy bueno, no podemos reemplazarlo. No podemos. Lo queremos mucho, a mí me ayudó muchísimo y es una persona especial para todos nosotros, es una muy buena persona".

Si bien "Pep" recién incluyó al "Kun" a los 20 del complemento durante la goleada por 5-0 de local a Everton en el cierre de la Premier League en la que el equipo fue campeón, al ex-Barcelona le bastó ese ratito para percibir una vez más la jerarquía del delantero argentino. De hecho, también opinó que "hay muchos jugadores, como Joe Hart y David Silva, que ayudaron a hacer que este club sea lo que es. Hoy, él demostró su calidad en 20 minutos".