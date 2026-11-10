Un encendido debate se desató en la pantalla de ESPN durante la emisión de F90, el programa conducido por Sebastián El Pollo Vignolo, a raíz de la repercusión que generaron las declaraciones de Rodolfo Arruabarrena sobre el llamado que recibió de Leonardo Ponzio. El ex director técnico de Boca Juniors reveló públicamente que el actual dirigente e ídolo de River Plate se comunicó con él para felicitarlo tras consagrarse campeón, lo que provocó el enojo de un sector de simpatizantes millonarios en las redes sociales.

{{{htmlAmp}}}

La controversia comenzó cuando salieron a la luz los dichos del propio entrenador, quien contó con total naturalidad la salutación que le envió el ex capitán de la institución de Núñez. A partir de esa situación, en el panel del programa analizaron la intolerancia instalada en el fútbol contemporáneo y cuestionaron las críticas dirigidas hacia un gesto de nobleza y respeto deportivo entre dos protagonistas con historia en los clubes más grandes del país.

La revelación del Vasco Arruabarrena que encendió la polémica

En medio de los festejos, el ex lateral y entrenador detalló cómo fueron las comunicaciones privadas que recibió: "Aclarar que uno de los primeros llamados o de los primeros llamados que hemos tenido en mensaje ha sido el Leo Ponzio, de Jorge Almirón, de Nico Diez, así que aclarar todo esto porque esto es fútbol nada más. Algunos ganan, otros pierden, pero todo sigue y dentro de una semana nosotros tenemos que repito, volver a decir presente".

En el estudio de televisión evaluaron que la mención no tuvo intenciones de perjudicar al dirigente de Núñez, sino que respondió a la espontaneidad del momento. Mientras algunos integrantes consideraron que el técnico expuso la situación sin querer, otros remarcaron que contó lo sucedido porque vive en el exterior y mantiene una mirada despojada de las tensiones desmedidas que caracterizan al ámbito local.

El debate sobre el fanatismo y la grandeza en el fútbol

La discusión giró en torno al rechazo que despiertan este tipo de actitudes entre los hinchas más radicalizados. El panelista conocido como El Chavo cuestionó con dureza a quienes condenaron el accionar del ex futbolista de River: "Para mí hay que educar sobre el fanatismo y no creer que siempre los hinchas tienen razón, aunque suene antipopular. Y lo otro es que vivir y jugar con grandeza también es esto".

En esa misma línea, el periodista profundizó sobre los efectos negativos de la cultura de la cancelación en las nuevas generaciones y en las redes: "Parte de lo que yo desprecio de la modernidad es esta historia de que alguien, no Ponzio en este caso, no puede llamar a su archirrival para felicitar, para aceptar una derrota porque está mal y porque te cancelan y porque un pibito de 15 años te dice que estás jugando en contra y porque un dirigente es un termo".

La postura de los dirigentes y los límites del folclore

Durante el intercambio, los panelistas recordaron que el malestar no solo provino de los simpatizantes, sino también de ciertos sectores dirigenciales, señalando a quienes en su momento cuestionaron decisiones institucionales en partidos decisivos como cuando el equipo que dirigía Marcelo Gallardo le ganó a Racing Club. "Ese fue el primero que llamó la atención y que se enojó", apuntaron en la mesa respecto a los cuestionamientos internos.

Para concluir, desde el programa remarcaron que naturalizar el saludo entre colegas y rivales deportivos no representa una falta de compromiso con los colores. Según concluyeron en el piso, calificar de error una muestra de respeto mutuo evidencia el grado de exageración en el debate público: "Esto no le parece una termeada. La termeada es nuestra que estamos discutiendo esto, en todo caso".