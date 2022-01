Alerta Scaloni: El preocupante mensaje de un titular de la Selección Argentina que no juega en su club

Un futbolista titular en La Scaloneta salió a explicar las razones detrás de la falta de minutos en su equipo.

A días del primer partido de la Selección Argentina en el año del mundial, se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, por la falta de continuidad de un futbolista habitualmente titular En la jornada de hoy, el jugador ni fue convocado para el partido de su equipo y subió un descargo en Instagram, donde explicó el motivo de su ausencia.

El volante Giovani Lo Celso no viene teniendo una buena temporada en Tottenham pero se especulaba que no estaba siendo utilizado por el entrenador Antonio Conte por estar lesionado. Si embargo, el argentino salió a aclarar la situación al no ser incluido en la nómina de convocados, ni siquiera para estar entre los suplentes, en el partido de hoy contra el Chelsea, que su equipo perdió 2-0.

"Con respecto a las preguntas que he recibido, quiero aclarar que estoy 100% en buenas condiciones físicas. No tengo ningún problema y me siento muy bien. Le deseo lo mejor al equipo en el derbi de hoy", publicó Lo Celso en su cuenta de Instagram.

De los últimos ocho partidos en Premier League, el ex Rosario Central apenas pudo jugó dos. Giovani volvió a Inglaterra lesionado luego del superclásico Argentina-Brasil de mediados de noviembre en San Juan. Pero una vez recuperado, tampoco fue utilizado por el técnico italiano.

El mediocampista argentino llegó al Tottenham Hotspur a mediados de 2019, proveniente del Betis de España. En total, el equipo londinense pagó por él 32 millones de euros, contando el primer préstamo y la ejecución de la opción de compra. Todas las expectativas puestas en su arribo, se desvanecieron los últimos meses, donde ha sido blanco de muchas críticas por parte de los hinchas de los "Spurs" en redes sociales.

Las mayores quejas hacia su rendimiento se deben a su intermitencia y nivel irregular. En esta temporada apenas disputó 19 partidos, convirtió un gol y dio dos asistencias. Números demasiado bajos para un futbolista que debe cumplir funciones creativas en la ofensiva del equipo.

Por eso, su futuro es una incógnita y no se descarta una salida antes del 31 de enero, fecha en que cierra el libro de pases en Europa, para tener rodaje antes del Mundial de Qatar. Con este escenario adverso en su club, Lo Celso llegará a los primeros partidos de la Selección Argentina en este 2022.

Para el entrenador Lionel Scaloni es una fija en el mediocampo titular, junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. El rosarino viajará en las próximas horas a Buenos Aires para sumarse la concentración del seleccionado pensando en los partidos contra Chile, en Calama, el próximo jueves y contra Colombia, en córdoba, el martes 1 de febrero.